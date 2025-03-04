小孩校外遭猥褻 家長控學校輔導消極

新北市去年爆發私人圍棋才藝班老師猥褻孩童案件，被害者達十二人，有一對兒女受害的父母指控，因是校外性平事件，學校消極對待，還謊稱家長拒絕協助，直到專輔老師通知才知道此事，孩子身心受創，要求懲處相關失職人員。

教育局指出，初步了解校方接獲通報時，便安排導師及輔導人員密切觀察學生狀況，考量學生年幼且甫入學尚未適應環境，輔導人員需與孩子建立信任關係，謹慎介入才能避免二次傷害。

該校校長解釋，去年十月八日起安排專輔老師一對一諮商，兩位學生迄今分別接受十八、十六次諮商，家長質疑校方消極作為「是雙方期待有一點落差」。

孩童家長說，去年九月初向警方報案，隔日主動向校方說明遭遇，盼學校輔導資源介入，輔導組長只說再看看，九月廿七日專輔老師打來，才知組長對外謊稱家長拒絕協助，十月八日才有專輔資源介入，「孩子已整整哭了一個月」，出現行為退化，患創傷後壓力症候群，家長也產生替代性創傷，求助身心科。

家長指校方去年九月四日開性平會議，決議啟動專案輔導，他們卻被蒙在鼓裡，後續向教育局、新北性平會反映輔導組長怠惰，要求懲處，也石沉大海，校長還稱「勸你們不要再追究，不然可能影響孩子在校權利」，直批市府、學校官官相護。

家長也質疑社會局主責社工表明有諮商師，可協助孩子走過司法歷程，但去年九月廿三日開偵查庭仍協調不出諮商師，社工還說「諮商無法立即有效 」，要家長帶孩子看身心科，自行就診二次，十月五日才安排到諮商師。

新北家防中心說，社工第一時間便投入資源協助，但家長提出的需求，需要時間協調，他們積極處理，並補助諮商師看診費用。