新店公車疑閃車跨越對向車道 小貨車挨撞車頭毀了駕駛慘困

新北市1輛新店客運公車今天晚間行經新店區安康路時，疑為了閃車跨越至對向車道，當場撞上對向1輛載運豆腐的小貨車，小貨車車頭全毀駕駛受困車內。救護人員到場將小貨車駕駛救出，所幸僅輕傷並無大礙。車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查。

據了解，新北市消防局今天晚間8時許接獲報案，新店區安康路二段有公車與小貨車發生車禍，貨車駕駛受困車內。救護人員獲報趕抵，發現1輛載運豆腐的小貨車車頭幾乎變成廢鐵，小貨車載運的豆腐灑落滿地，36歲廖姓小貨車駕駛腳則遭夾困，救護人員立即將駕駛救出，所幸僅擦挫傷送醫後無礙。而駕駛公車的29歲曾男也受到輕微擦挫傷，所幸當時公車上並無乘客，並未造成其他人員傷亡。