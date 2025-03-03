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德國又發生衝撞！1輛黑色休旅車高速衝向人群 釀1死多傷

中壢台一線3車連環撞…翻車2傷 下班尖峰大塞車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市台一線中壢區延平路、元化路口，今天傍晚下班尖峰時段，64歲楊姓女子駕駛轎車直行往中壢方向，突然向左偏移，先擦撞對向李男轎車、再撞擊後方陳女轎車，楊女撞擊下車輛側翻，楊女、陳女擦挫傷，卻造成台一線大塞車，警方疏導交通後釐清車禍肇責。

中壢警方表示，楊姓女子開車沿台一線從桃園往中壢方向行駛，今天下午6時行經中壢延平路、元化路口前，楊女轎車突然向左偏移，先擦撞對向60歲李男轎車、再撞擊對面後方55歲陳女轎車，楊女車子側翻路中央，李男、陳女轎車被撞車頭毀損，楊女、陳女擦挫傷，119救護車送醫無大礙。

當時正值下班尖峰往返車多，該車禍造成台一線大塞車，網友PO網呼籲網友，「中壢延平路、元化路大塞車，大家趕快繞道」。中壢警方獲報，交通中隊及中壢派出所員警出動交通管制疏導，套上繩子與民眾合力將翻覆轎車推回翻正，大約1小時恢復交通。

警方表示，消防隊員趕到後迅速確認3車駕駛人員健康狀況，迅速從翻覆轎車後車門救出楊女，所幸楊女、陳女僅輕微擦挫傷，3車駕駛酒測值均為0，車禍肇事原因進一步調查釐清。　　

中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供
中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供
中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供
中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供
中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供
中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供
中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供
中壢台一線延平路、元化路口，楊女撞對向2車發生3車車禍，台一線大塞車。圖／警方提供

中壢 塞車 車禍

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