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海上火燒船…漁船長急呼叫「爆炸」未獲救 老父哭喊：一個兒子沒有了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市三協順26號漁船昨晚在彭佳嶼海域作業火燒船，台灣船長簡至呈和和1名印尼漁工失蹤。友船順吉168號救起5名漁工，今晚載回基隆大武崙漁港後送醫。我國海巡艦艇、中國大陸、日方公務艇，在附近海域持續搜救簡至呈和失蹤的漁工。

簡父今晚到港邊，焦急地詢問順吉168號船長張育維，當時海上發生什麼事，聽完後老淚縱橫，哀痛的哭喊「一個兒子沒有了」。張也不斷拭淚，說要向簡父說對不起，因為相約一起出海作業，卻沒能安全的一起回來。

張育維說，前晚聽到簡至呈用無線電呼叫爆炸、起火了，兩船相距約8浬，為了救人直接砍斷錨繩趕過去。還在半路就看到火光很大，約四十分鐘趕到時，在附近繞行找人，當時天黑、下雨、浪大，先看到5名漁工一起抓著救生圈，趕忙先救上船，然後繼續找人。

張育維說，他問漁工簡有沒有受傷，漁工說沒有，他的船上聚魚燈全開，想趕快找到人，但就是沒有在海面上看到簡至呈。

海巡艦艇抵達後，各方持續搜救，張育維和船員因為長時間被聚燈照射身體不適，加上救起的漁工都有燒燙傷，兩人較嚴重，所以先行回港送他們就醫。

順吉168號漁船今晚7時許駛進大武崙漁港，5名漁工還能自行下船，上岸後分由救護車送往基隆長庚醫院治療，海巡隊人員也將製作筆錄，調查案發經過。

順吉168號漁船船長張育維今晚將救起的5名漁工，載進大武崙漁港送醫。出事的三協順26號漁船船長簡至呈的父親得知海上狀況，老淚縱橫，哭喊「一個兒子沒有了」。記者邱瑞杰／攝影
順吉168號漁船船長張育維今晚將救起的5名漁工，載進大武崙漁港送醫。出事的三協順26號漁船船長簡至呈的父親得知海上狀況，老淚縱橫，哭喊「一個兒子沒有了」。記者邱瑞杰／攝影
新北市三協順26號漁船昨晚在彭佳嶼海域作業火燒船，順吉168號漁船救起5名漁工，今晚載進大武崙漁港送醫。記者邱瑞杰／攝影
新北市三協順26號漁船昨晚在彭佳嶼海域作業火燒船，順吉168號漁船救起5名漁工，今晚載進大武崙漁港送醫。記者邱瑞杰／攝影

基隆 海巡

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