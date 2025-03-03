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女山友獨攀南三段 腳趾受傷求援...直升機救下山

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣信義鄉山域今傳山難事故，1名女山友獨攀挑戰南三段，原訂本周四從東埔下山，不料今行經可樂可樂安山時，因右腳腳趾受傷，且無法止痛，對外求援，消防局考量明起山區恐降雨，請求空勤支援，趕在今天將她救下山送醫治療。

據了解，該名高姓女山友獨攀挑戰南三段，上周五（28日）從花蓮瑞穗入山，原定3月6日從南投東埔下山，不料今天行經可樂可樂安山時，右腳大拇指突發性嚴重腫脹疼痛，且因服藥仍無法止痛，由山友協助通報119求援。

南投縣消防局指出，今上午近9時許接獲山友報案，指有女山友在可樂可樂安山待援，因她的右腳大拇指並未受傷，卻突然腫脹疼痛，因無法止痛，無法移動，評估後續仍有多天路程，因此需要協助，當下立刻通報該局第三大隊評估救援。

該局第三大隊今上午集結信義、名間、玉山等分隊人員組成地面搜救隊，但就算快腿挺進仍要4天路程，考量明天起氣候轉變，山區可能降雨，不利待援傷者，也恐影響搶救時效，因此同步向消防署申請空勤直升機救援。

空勤第2大隊第3隊表示，今接獲命令後，立刻於上午10時47分派遣黑鷹直升機執行任務，幸因今天空域狀況良好，順利抵達可樂可樂安山三角點，成功救援傷者，並於上午11時30分落地竹山消訓中心，由當地警消協助傷者送醫治療。

南投縣消防則呼籲，大小山域都潛藏危機，獨攀危險性更高，若發生意外恐無人照應，建議山友切勿獨攀；登山前務必擬定周詳計畫，備妥雨衣、哨子、打火機、保暖衣物等登山裝備，並攜帶衛星定位及通信設備，必要時打119或112求援。

女山友獨攀挑戰南三段，今行經可樂可樂安山因右腳腳趾突然腫脹，無法止痛影響行動，對外求援，後由直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
女山友獨攀挑戰南三段，今行經可樂可樂安山因右腳腳趾突然腫脹，無法止痛影響行動，對外求援，後由直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
女山友獨攀挑戰南三段，今行經可樂可樂安山因右腳腳趾突然腫脹，無法止痛影響行動，對外求援，後由直升機將她救下山送醫治療。圖／南投縣消防局提供
女山友獨攀挑戰南三段，今行經可樂可樂安山因右腳腳趾突然腫脹，無法止痛影響行動，對外求援，後由直升機將她救下山送醫治療。圖／南投縣消防局提供
女山友獨攀挑戰南三段，今行經可樂可樂安山因右腳腳趾突然腫脹，無法止痛影響行動，對外求援，後由直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
女山友獨攀挑戰南三段，今行經可樂可樂安山因右腳腳趾突然腫脹，無法止痛影響行動，對外求援，後由直升機將她救下山送醫治療。圖／空勤總隊提供

南投縣 山友 黑鷹直升機

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