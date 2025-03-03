快訊

永和將有39樓超高層大樓 遠雄奪「史上最複雜都更案」投資額190億

女性平均壽命顯著超過男性 研究揭4大因素：長命≠生活品質更好

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

聽新聞
0:00 / 0:00

宮廟人員互嗆約殯儀館談判 新北少年以1敵4慘遭圍毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名少年因與李姓宮廟人員發生糾紛，雙方在網路互嗆後相約昨晚在新北市立殯儀館旁談判，李男找來3名友人助陣持交通錐連桿痛毆少年。海山警獲報4小時內逮捕李男等3人，還有1人在逃，詢後依少年事件處理法、妨害秩序及傷害罪嫌送辦。

據了解，海山警方昨天晚間8時許接獲報案，在板橋區新月三街新北市立殯儀館殯旁停車場發生聚眾鬥毆案。線上快打警力趕抵時現場時僅剩被毆打的17歲少年，少年頭部、臉部及雙臂有擦挫傷，經送醫治療後已無大礙。

被打的少年向警方表示，他在板橋1間宮廟幫忙做事，但宮廟內21歲李男對他不滿，質疑他不能代表宮廟，還在網路社群上發文嗆聲。雙方在網路發生爭執後相約在殯儀館旁談判，不料李男竟找來3名友人到場持交通錐連桿對他攻擊。

海山警方立即調閱監視器展開追緝，4小時內在新海路逮捕主嫌李男及另外2名男子，還有1名男子未到案，警方已掌握行蹤追查中，全案詢後依違反少年事件處理法、妨害秩序及傷害罪嫌移送法辦。

警方趕抵現場發現僅剩被毆打的少年在場。記者黃子騰／翻攝
警方趕抵現場發現僅剩被毆打的少年在場。記者黃子騰／翻攝
警方將主嫌李男等3人帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
警方將主嫌李男等3人帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 未成年 殯儀館 鬥毆

相關新聞

台86千萬超跑「麥拉倫追撞法拉利」車頭毀 網驚：2棟房子對決

台86快速道路東向7.9公里處，昨天上午有網友開車目擊2輛千萬超跑追撞事故，車禍發生後，法拉利車尾、麥拉倫車頭均受損，雙...

女山友獨攀南三段 腳趾受傷求援...直升機救下山

南投縣信義鄉山域今傳山難事故，1名女山友獨攀挑戰南三段，原訂本周四從東埔下山，不料今行經可樂可樂安山時，因右腳腳趾受傷，...

宮廟人員互嗆約殯儀館談判 新北少年以1敵4慘遭圍毆

新北市1名少年因與李姓宮廟人員發生糾紛，雙方在網路互嗆後相約昨晚在新北市立殯儀館旁談判，李男找來3名友人助陣持交通錐連桿...

醉男自強號車廂內咆哮還反鎖廁所 鐵警介入讓他退酒

59歲莊姓男子今上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，如廁時還把自己反鎖廁所內；台鐵警方會同台鐵人員開啟廁...

影／瓶裝米酒掉滿地 台11線花蓮往台東交通一度中斷

台東縣長濱鄉今天下午發生交通事故，一輛滿載台灣菸酒公司米酒的曳引車從花蓮往台東方向行駛，疑因車上貨物未綑綁牢固，行經台1...

50歲男員工遭機具切傷右手 2指斷裂急送醫縫合

高雄燕巢區瓊招路某工廠今下午發生工安意外，50歲呂姓男子操作機具時，不慎切傷右手，救護車組抵達時，呂男已有2指斷裂，血流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。