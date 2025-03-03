宮廟人員互嗆約殯儀館談判 新北少年以1敵4慘遭圍毆

新北市1名少年因與李姓宮廟人員發生糾紛，雙方在網路互嗆後相約昨晚在新北市立殯儀館旁談判，李男找來3名友人助陣持交通錐連桿痛毆少年。海山警獲報4小時內逮捕李男等3人，還有1人在逃，詢後依少年事件處理法、妨害秩序及傷害罪嫌送辦。

據了解，海山警方昨天晚間8時許接獲報案，在板橋區新月三街新北市立殯儀館殯旁停車場發生聚眾鬥毆案。線上快打警力趕抵時現場時僅剩被毆打的17歲少年，少年頭部、臉部及雙臂有擦挫傷，經送醫治療後已無大礙。

被打的少年向警方表示，他在板橋1間宮廟幫忙做事，但宮廟內21歲李男對他不滿，質疑他不能代表宮廟，還在網路社群上發文嗆聲。雙方在網路發生爭執後相約在殯儀館旁談判，不料李男竟找來3名友人到場持交通錐連桿對他攻擊。