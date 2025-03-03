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醉男自強號車廂內咆哮還反鎖廁所 鐵警介入讓他退酒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

59歲莊姓男子今上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，如廁時還把自己反鎖廁所內；台鐵警方會同台鐵人員開啟廁所，對莊解除運送契約，由警方陪同莊下車離開台南車站。由於他再度酒後失控，警方經控制莊的行動，待他酒醒後再讓他出站。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所指出，今天上午10時許接獲台鐵台南站通報，自強號118次列車有旅客疑似酒醉、情緒不穩，在車廂內咆哮，還將自己反鎖在廁所內；分駐所派員前往，台鐵警方會同台鐵人員強制開啟廁所，查明身分是59歲莊姓男子。

警方指出，為維護列車秩序安全，經台鐵對莊姓男子解除運送契約，再由警方陪同他下車前往台南車站出口；不過途中莊再度情緒失控，突於車站奔跑，並與周遭民眾發生糾紛。

警方為了車站秩序及維護旅客安全，且莊因酒醉不勝酒力，恐有自身安全疑慮，員警立即追上，先行控制莊的行動；在莊的同意下，於上午11時25分共同返回分駐出所，並於中午12時5分，莊的酒精代謝後，再讓他出站，結束這場鬧劇。

鐵路局高雄分局台南分駐所所長劉柏均指出，為維護旅客及鐵道安全，已於台南高鐵列車及站區加強安全維護勤務，民眾如有發現可疑情事、需要協助，除撥打110報案電話，亦可通報站務人員即時尋求協助，共同維護旅運安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天在自強號118次列車內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內，台鐵人員解除運送契約。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天在自強號118次列車內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內，台鐵人員解除運送契約。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝
59歲莊姓男子今天上午酒醉搭乘台鐵自強號118次列車，竟在車廂內咆哮，前往如廁還反鎖廁所內。記者袁志豪／翻攝

台南 台鐵 廁所

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