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棄船逃生！火燒船5名漁工燙傷 今晚返港救護車待命送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市三協順26號漁船昨晚在彭佳嶼海域作業時起火燃燒，簡姓船長和6名印尼漁工棄船逃生，5名漁工被附近漁船救起，都受燒燙傷，預計今晚7時30分載回基隆大武崙漁港。消防局已派救護車在港邊待命，5人下船後就送醫治療。

新北市金山區磺港籍棒受網漁船三協順26號，上月26日從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕小卷。海巡署昨晚6時許接獲通報，三協川26號在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬處起火燃燒。

今年41歲的簡至呈和船上的印尼漁工無力自行滅火，並因火勢加大，最後被迫棄船逃生。也在附近海域作業的順吉168號漁船得知友船出狀況，前往現場陸續救起5名印尼漁工，但未發現簡至呈和另1名漁工的蹤影。

海巡署艦隊分署調派600噸級萬里艦及2艘100噸級巡防艇，今天凌晨0時許先後抵達現場海域，與已在現場協助救難的日方公務船，合力展開搜索行動，仍未找到失蹤的2人，持續搜救中。

順吉168號漁船救起的5名印尼漁工，均有受燒燙傷，但暫無生命危險。海巡人員考量海象不佳，不宜接駁，由PP-10069艇伴航返航，安排駛進大武崙漁港，由救護車送往基隆長庚醫院救治。

三協順26號漁船在海上作業時起火燃燒，5名印尼漁工跳海逃生獲救，都受燒燙傷，預計今晚7時30分載回基隆大武崙漁港，消防局已派救護車在港邊待命送醫治療。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上作業時起火燃燒，5名印尼漁工跳海逃生獲救，都受燒燙傷，預計今晚7時30分載回基隆大武崙漁港，消防局已派救護車在港邊待命送醫治療。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上作業時起火燃燒，5名印尼漁工跳海逃生獲救，都受燒燙傷，預計今晚7時30分載回基隆大武崙漁港，消防局已派救護車在港邊待命送醫治療。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上作業時起火燃燒，5名印尼漁工跳海逃生獲救，都受燒燙傷，預計今晚7時30分載回基隆大武崙漁港，消防局已派救護車在港邊待命送醫治療。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上作業時起火燃燒，5名印尼漁工跳海逃生獲救，都受燒燙傷，預計今晚7時30分載回基隆大武崙漁港，消防局已派救護車在港邊待命送醫治療。記者邱瑞杰／攝影
三協順26號漁船在海上作業時起火燃燒，5名印尼漁工跳海逃生獲救，都受燒燙傷，預計今晚7時30分載回基隆大武崙漁港，消防局已派救護車在港邊待命送醫治療。記者邱瑞杰／攝影

印尼 海巡署

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