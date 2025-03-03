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德國又發生衝撞！1輛黑色休旅車高速衝向人群 釀1死多傷

八旬老翁陷愛情詐騙 淡水警揭穿粉紅騙局

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導

詐騙集團透過「假愛情交友」進行詐騙，民眾應提高戒心，有異常情況應立即報警。 圖／紅樹林有線電視提供
詐騙集團透過「假愛情交友」進行詐騙，民眾應提高戒心，有異常情況應立即報警。 圖／紅樹林有線電視提供

日前，新北淡水有一名80歲老翁誤入「假愛情交友」詐騙陷阱，深信他在網路上所認識的「未婚妻」艾莉絲被綁架急忙求助警方。雖然員警識破這是詐騙伎倆，但第一時間老翁卻堅信不疑，經偵查隊員警向老翁剖析解釋案情，他才大夢初醒，粉紅泡泡瞬間破滅。

據了解，八旬老翁透過網路認識，並用LINE聊天建立感情的艾莉絲，聲稱由德國搭機返台，當時老翁迫不急待地前往接機，艾莉絲卻於中途遭不名人士接走並囚禁，期間艾莉絲不斷透過LINE發送求救訊息，同時不斷以各種理由要求老翁購買點數支付贖金，老翁依約支付新臺幣7萬多元後，艾莉絲仍未獲釋，直到老翁已無力購買遊戲點數卡，才向警方求助。

淡水分局長彭正中表示，假愛情交友詐騙手法中，詐騙集團通常會巧妙地編織出如同電影情節般的故事，使受害人逐漸掉入溫柔陷阱，最終心甘情願地聽從詐騙集團的指示交付錢財。因此建議民眾及早發現異常情況，一旦察覺可疑之事，應立即報警，讓警方介入，以免受騙上當。

淡水 詐騙集團

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