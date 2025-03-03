花蓮小貨車載大石塊掉落 對向車壓到爆胎撞護欄2人傷

花蓮今天發生一起因掉落石塊導致車輛受損與民眾受傷的交通事故，吳姓男子駕駛自小貨車南下，行駛至193縣道7.8公里處時，車上載運的大石塊突然掉落，導致對向賴姓女子駕駛的自小客車壓到石塊，賴女因撞擊受到驚嚇感到頭痛，李姓乘客則腰痛不適，兩人被送往慈濟醫院治療。

警方指出，今天上午10時許，吳姓男子駕駛自小貨車由北往南行駛，行經193縣道7.8公里處時，車上載運的大石塊掉落至對向車道，賴姓女子開車閃避不及而撞上，造成賴女頭痛受傷、車內李姓乘客腰痛，都受到不小的驚嚇，後送往慈濟醫院就醫治療。

賴女車輛壓到大石塊後，因有往右撞到路邊護欄，車輛右邊的加油孔蓋受損，左後輪輪胎變形快要脫落，左前輪也爆胎破損；吳男小貨車左邊車斗被石塊砸壞。另經過警方調查，雙方持照正常、酒測值為0，肇事原因尚待警方調查釐清。