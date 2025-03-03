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花蓮小貨車載大石塊掉落 對向車壓到爆胎撞護欄2人傷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮今天發生一起因掉落石塊導致車輛受損與民眾受傷的交通事故，吳姓男子駕駛自小貨車南下，行駛至193縣道7.8公里處時，車上載運的大石塊突然掉落，導致對向賴姓女子駕駛的自小客車壓到石塊，賴女因撞擊受到驚嚇感到頭痛，李姓乘客則腰痛不適，兩人被送往慈濟醫院治療。

警方指出，今天上午10時許，吳姓男子駕駛自小貨車由北往南行駛，行經193縣道7.8公里處時，車上載運的大石塊掉落至對向車道，賴姓女子開車閃避不及而撞上，造成賴女頭痛受傷、車內李姓乘客腰痛，都受到不小的驚嚇，後送往慈濟醫院就醫治療。

賴女車輛壓到大石塊後，因有往右撞到路邊護欄，車輛右邊的加油孔蓋受損，左後輪輪胎變形快要脫落，左前輪也爆胎破損；吳男小貨車左邊車斗被石塊砸壞。另經過警方調查，雙方持照正常、酒測值為0，肇事原因尚待警方調查釐清。

新城警分局呼籲，汽機車載運人員、貨物不穩妥，依道路交通管理處罰條例，可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，呼籲民眾使用汽機車載運物品，應事先檢查貨物有無捆綁牢固，避免車輛行進間貨物掉落，影響自身及他人行車安全。

吳男駕駛自小貨車行駛至193縣道7.8公里處時，載運的大石塊突然掉落，導致對向賴姓女子駕駛的自小客車壓到石塊車禍。圖／新城警分局提供
吳男駕駛自小貨車行駛至193縣道7.8公里處時，載運的大石塊突然掉落，導致對向賴姓女子駕駛的自小客車壓到石塊車禍。圖／新城警分局提供
賴女車輛壓到大石塊後，因有往右撞到路邊護欄，車輛右邊的加油孔蓋受損。圖／新城警分局提供
賴女車輛壓到大石塊後，因有往右撞到路邊護欄，車輛右邊的加油孔蓋受損。圖／新城警分局提供
賴女車輛壓到大石塊後，左後輪輪胎變形快要脫落。圖／新城警分局提供
賴女車輛壓到大石塊後，左後輪輪胎變形快要脫落。圖／新城警分局提供
吳男疑似沒固定好載運的大石塊而掉落，小貨車左邊車斗被石塊砸壞。圖／新城警分局提供
吳男疑似沒固定好載運的大石塊而掉落，小貨車左邊車斗被石塊砸壞。圖／新城警分局提供

交通事故 慈濟 頭痛

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