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台86千萬超跑「麥拉倫追撞法拉利」車頭毀 網驚：2棟房子對決
台86快速道路東向7.9公里處，昨天上午有網友開車目擊2輛千萬超跑追撞事故，車禍發生後，法拉利車尾、麥拉倫車頭均受損，雙雙停在快速道路等待拖吊車。網友將目擊畫面PO上社群媒體threads，驚呼「根本是兩棟房的對決」。
昨天上午7時18分，有網友開車行經台86快速道路東向7.9公里處，眼見1輛黑色麥拉倫765LT不明原因追撞前方紅色法拉利SF90，導致麥拉倫車頭撞毀、法拉利車尾毀損；據了解，該事故無人受傷，2名駕駛酒測值均為0。
根據車廠資料，法拉利SF90的新車價逾2385萬元，麥拉倫765LT新車價也逾2568萬。網友將直擊畫面PO上網路引發熱議，「765LT對上SF90真刺激」、「維修費估計都要好幾百萬」、「3000萬以上的對決」、「保險公司要哭了」。
據了解，駕駛麥拉倫的董姓男子與法拉利黃姓駕駛均年約40歲，2人是車友，相約一同前往大台南會展車中心參加「2025台南車展」，卻在途中發生意外，詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清。
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