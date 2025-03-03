影／把台中車站當極限單車場？騎士飛躍約3層樓高 警要查了

有市民在台中車站拍到，一名單車騎士將車站廣場的樓梯當成極限車場，展現彈跳技術，將單車飛躍約2、3層樓高之下，網友將影片以「腳踏車墜樓」為題發布，引發討論。第三警分局表示，騎乘區域是人行道範圍，將查明車主後，通知到案說明。

第三警分局表示，有關台中車站自行車騎乘一案，依據道路交通管理條例第3條第1項第3款，經查為騎乘區域為人行道範圍。

三分局指出，依據影片影像內容，依據道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款，慢車駕駛人在人行道行駛處罰300元以上至1200元以下。