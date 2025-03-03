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影／把台中車站當極限單車場？騎士飛躍約3層樓高 警要查了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

有市民在台中車站拍到，一名單車騎士將車站廣場的樓梯當成極限車場，展現彈跳技術，將單車飛躍約2、3層樓高之下，網友將影片以「腳踏車墜樓」為題發布，引發討論。第三警分局表示，騎乘區域是人行道範圍，將查明車主後，通知到案說明。

第三警分局表示，有關台中車站自行車騎乘一案，依據道路交通管理條例第3條第1項第3款，經查為騎乘區域為人行道範圍。

三分局指出，依據影片影像內容，依據道路交通管理處罰條例第74條第1項第5款，慢車駕駛人在人行道行駛處罰300元以上至1200元以下。

三分局呼籲，民眾任何類似的活動應在合法的運動場所進行，切勿於道路上競技，以確保公共安全、設施完整，此案將持續調閱周邊監視器畫面，以釐清車主身分，通知到案說明。

台中車站有單車騎士飛躍廣場階梯，展現技術。圖／摘自Threads（網友doritobust.bikelife）
台中車站有單車騎士飛躍廣場階梯，展現技術。圖／摘自Threads（網友doritobust.bikelife）
台中車站有單車騎士飛躍廣場階梯，展現技術。圖／摘自Threads（網友doritobust.bikelife）
台中車站有單車騎士飛躍廣場階梯，展現技術。圖／摘自Threads（網友doritobust.bikelife）

人行道 單車 車主

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