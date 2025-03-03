嘉義男辱罵前同事「死胖子」罰金千元 另遭民事求償50萬

嘉義縣施姓男子與前同事沈姓男子早有嫌隙，日前醫院相遇，施男口出「死胖子」辱罵沈男遭提告並起訴，嘉院依公然侮辱罪處罰金1000元；沈男另提民事求償50萬，審理中。

據嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書，在嘉義縣某醫院擔任保全的25歲施男，於去年9月10日上午，在醫院門口看見前同事沈男，持續以「死胖子」（台語）等語辱罵沈男，公然遭辱罵的沈男十分氣憤，向警方報案，對施男提告公然侮辱罪嫌。

嘉檢表示，施男、沈男2人早期在清潔公司共事時，彼此就有嫌隙；施男在醫院門口辱罵沈男，原本矢口否認，經警方調閱醫院監視器清晰影音書面，施男才坦承犯行。

嘉義地方法院簡易判決書指出，審酌施男為成年成熟人，應該理性處世，卻出言辱罵沈男，所為實在不應該，綜合全案施男犯罪動機、個人情緒控管等，以及經濟生活狀況，依公然侮辱罪嫌，處罰金新台幣1000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

另外，沈男提起刑事附帶民事訴訟求償50萬元，嘉院日前裁定移至民事庭，全案目前審理中。