快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

聽新聞
0:00 / 0:00

霧台神山出遊男因上廁所敲門問題引發糾紛揮拳打人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

昨天連假最後一天，屏東縣霧台鄉神山部落湧入遊客，兩名男子在某店家因為上廁所敲門問題衍伸肢體衝突，38歲黃男竟徒手朝蔡26歲蔡男臉部揮打一拳，其他遊客目睹連忙勸架，報警處理。

警方獲報到場調查，26歲蔡男在上廁所，一開始有人敲門，過沒多久又有人來敲門，他以為第二次來敲門的人跟第一次敲門的是同一個人，所以先踹門，出來後又甩門，第二個敲門黃男當時帶著1、2歲的小女兒在外面等廁所，黃男的女兒當場被蔡男的舉動嚇哭了。

沒想到黃男氣不過，離開廁所後，竟朝蔡男臉部揮打一拳，蔡男臉部受傷，一旁遊客看到後趕緊勸架，並報警處理。蔡男臉部受傷，全案依傷害、妨害自由等罪函送檢方偵辦。

警方提醒，民眾遇有糾紛應冷靜溝通、和平處理，切勿因一時衝動而做出不理性行為，以免觸法。

屏東縣霧台鄉神山部落某知名店家昨天中午發生客人為了上廁所引發肢體衝題，警方獲報到場處理。記者劉星君／翻攝
屏東縣霧台鄉神山部落某知名店家昨天中午發生客人為了上廁所引發肢體衝題，警方獲報到場處理。記者劉星君／翻攝

小女兒 屏東縣 廁所

延伸閱讀

NBA／雷霆馬刺爆發肢體衝突 3球員被吹出場

恐嚇拖去埋還是簽本票 「軍火教父」涉暴力討債判刑1年半

網紅超哥為「超派鐵拳」出庭驚爆罹癌　經紀人曝他身體現況

獨／高雄爆警紀案！兩線一星巡官「蹺班泡酒店」處分曝 基層：不意外

相關新聞

雲林台61火燒車失蹤駕駛被逮 為越籍非法移工肇逃罪加一等

雲林縣口湖鄉台61線快道火燒車1死1傷事故，失蹤的駕駛，警方漏夜追查昨晚在四湖鄉逮捕，是越南籍非法移工，疑因逾期居留害怕...

霧台神山出遊男因上廁所敲門問題引發糾紛揮拳打人

昨天連假最後一天，屏東縣霧台鄉神山部落湧入遊客，兩名男子在某店家因為上廁所敲門問題衍伸肢體衝突，38歲黃男竟徒手朝蔡26...

開車忽快忽慢還用手機 新北女被攔查赫見大量毒品

新北市44歲盧女昨天凌晨開車行經板橋區民族路時，因開車用手機被警方攔下，警員發現盧女答非所問且車上還傳出毒品味，經搜索後...

國2桃園段休旅車冒煙 車上3人停路肩逃生 下秒陷火海

國道2號東向11.8公里桃園路段今中午發生一起火燒車意外，陳姓女子開車載著家人途中發現車輛疑似冒煙有異狀，立即停靠路肩並...

台中路口兩機車互撞 3人頭臉劇烈撞擊受傷送醫

台中市陳姓市民昨天下午騎機車載著妻子吳姓婦人，在大里區沿大衛路往國中路方向左轉時，與對向孫姓女子(86年次)直行的重機車...

家中漏水上樓查看驚見白骨 新北街友公寓頂加孤獨死

新北市新店區寶宏路1棟公寓4樓住戶，因家中漏水爬上5樓頂樓加蓋處查看，赫然發現1具白骨躺臥地上嚇得立即報警。警方到場採證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。