霧台神山出遊男因上廁所敲門問題引發糾紛揮拳打人

昨天連假最後一天，屏東縣霧台鄉神山部落湧入遊客，兩名男子在某店家因為上廁所敲門問題衍伸肢體衝突，38歲黃男竟徒手朝蔡26歲蔡男臉部揮打一拳，其他遊客目睹連忙勸架，報警處理。

警方獲報到場調查，26歲蔡男在上廁所，一開始有人敲門，過沒多久又有人來敲門，他以為第二次來敲門的人跟第一次敲門的是同一個人，所以先踹門，出來後又甩門，第二個敲門黃男當時帶著1、2歲的小女兒在外面等廁所，黃男的女兒當場被蔡男的舉動嚇哭了。

沒想到黃男氣不過，離開廁所後，竟朝蔡男臉部揮打一拳，蔡男臉部受傷，一旁遊客看到後趕緊勸架，並報警處理。蔡男臉部受傷，全案依傷害、妨害自由等罪函送檢方偵辦。