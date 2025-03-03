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開車忽快忽慢還用手機 新北女被攔查赫見大量毒品

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市44歲盧女昨天凌晨開車行經板橋區民族路時，因開車用手機被警方攔下，警員發現盧女答非所問且車上還傳出毒品味，經搜索後查獲海洛因安非他命大麻、依托咪酯煙彈等毒品，懷疑盧女涉嫌販毒，詢後依毒品罪送辦，檢察官複訊後交保。

據了解，板橋分局板橋派出所巡佐羅藍斌、警員林景云及李岳揚，昨天凌晨4時許巡邏行經板橋區民族路與民權路口時，發現1輛轎車車速忽快忽慢，且駕駛邊開車邊使用手機，警方立即將車攔停盤查。警員盤查時發現駕駛盧女對話過程中答非所問、語無倫次且全身顫抖，車內更散發出濃厚毒品氣味。

當盧女在拿證件時，警員發現她包包內藏有1包疑似海洛因，隨即進行毒品快篩，結果呈現海洛因陽性反應。經進一步搜查，於車內查獲大量毒品，包括海洛因11包、安非他命17包、大麻2包、卡西酮6包、依托咪酯煙彈9顆、依托咪酯菸油3罐，並查扣磅秤2台、分裝袋3包，研判盧女可能涉及販毒，詢後將盧女依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後諭令交保，警方將持續追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在盧女包包內發現海洛因。記者黃子騰／翻攝
警方在盧女包包內發現海洛因。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在車內查獲大量毒品。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在車內查獲大量毒品。記者黃子騰／翻攝

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