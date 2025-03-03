快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

男酒後亂叫救護車逾百次 南投消防局不排除開罰

中央社／ 南投縣3日電

南投竹山鎮陳姓男子酒後常亂叫救護車，還對救護人員胡言亂語，又拒絕送醫；南投縣消防局今天表示，將會同村里長、警方探訪當事人，不排除依消防法開罰1萬元至5萬元。

陳男酒後或心情不佳就撥119叫救護車，去年4月至今累計逾百通，但救護人員到場時，陳男不是無明顯不適，不然就是當場拒絕送醫，甚至調侃「祝你步步高陞」後，就叫救護人員離開，浪費緊急救護資源行為，讓南投縣消防局竹山分隊人員不堪其擾，連員警也無奈。

根據「南投縣救護車收費標準」，消防、衛生機關及公立醫療機構之救護車得以不超過收費標準原則下，依程序報准收費。不過，南投縣消防局今天表示，由於南投縣尚無制定消防機關救護車收費標準，因此雖有收費法源依據，但尚無細項標準可針對濫用救護車收費。

消防局指出，消防法第18條第2項規定任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違者可依消防法第36條處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；消防局將會同村里長、警方了解當事人報案動機，不排除依消防法處置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主管 南投縣 救護車

延伸閱讀

中國發明與實用新型援引加入制度再說明

台中家長質疑統戰入校園 教育局：教師無特定立場

四接環評過關 王醒之狀告台電違反環評法、登載不實

商家被控賣甜味劑草莓經檢驗正常 高雄衛生局：惡意散播謠言可判刑

相關新聞

雲林台61火燒車失蹤駕駛被逮 為越籍非法移工肇逃罪加一等

雲林縣口湖鄉台61線快道火燒車1死1傷事故，失蹤的駕駛，警方漏夜追查昨晚在四湖鄉逮捕，是越南籍非法移工，疑因逾期居留害怕...

霧台神山出遊男因上廁所敲門問題引發糾紛揮拳打人

昨天連假最後一天，屏東縣霧台鄉神山部落湧入遊客，兩名男子在某店家因為上廁所敲門問題衍伸肢體衝突，38歲黃男竟徒手朝蔡26...

開車忽快忽慢還用手機 新北女被攔查赫見大量毒品

新北市44歲盧女昨天凌晨開車行經板橋區民族路時，因開車用手機被警方攔下，警員發現盧女答非所問且車上還傳出毒品味，經搜索後...

國2桃園段休旅車冒煙 車上3人停路肩逃生 下秒陷火海

國道2號東向11.8公里桃園路段今中午發生一起火燒車意外，陳姓女子開車載著家人途中發現車輛疑似冒煙有異狀，立即停靠路肩並...

台中路口兩機車互撞 3人頭臉劇烈撞擊受傷送醫

台中市陳姓市民昨天下午騎機車載著妻子吳姓婦人，在大里區沿大衛路往國中路方向左轉時，與對向孫姓女子(86年次)直行的重機車...

家中漏水上樓查看驚見白骨 新北街友公寓頂加孤獨死

新北市新店區寶宏路1棟公寓4樓住戶，因家中漏水爬上5樓頂樓加蓋處查看，赫然發現1具白骨躺臥地上嚇得立即報警。警方到場採證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。