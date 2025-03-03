雲林台61火燒車失蹤駕駛被逮 為越籍非法移工肇逃罪加一等

雲林縣口湖鄉台61線快道火燒車1死1傷事故，失蹤的駕駛，警方漏夜追查昨晚在四湖鄉逮捕，是越南籍非法移工，疑因逾期居留害怕被抓才攔車逃逸，被燒死的男子應也是移工，警方將進一步相驗釐清身分，今天並依過失致死、遺棄致死、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

「外籍男子逃逸所涉刑責恐比逾期居留還重！」法界人士表示，以所涉3罪想像競合，以最重的過失致死罪1年以上7年以下論處，所以外籍移工應要認清相關法律，否則無知之下觸犯重法，得不償失。

昨天下午5時許，口湖鄉青蚶村台61線快速道路北上路段發生小貨車1死1傷車禍，身分不明男子被燒死車內，開車的駕駛則在警方和消防隊趕到之前即告失蹤不知去向。

案發當時有目擊者看到小貨車尚未起火曾有人下車，警方極表重視，立即封鎖現場展開調查，並透過監視器和行車紀錄器追查這名駕駛去向，短短4小時，以車追人掌握逃逸司機可能去向，昨晚由口湖分駐所長陳智偉帶隊在四湖鄉的一處產業道路逮捕39歲的越南籍男子「阿咖」。

當時「阿咖」受傷滿身血跡，警方先將他送醫後再帶回偵訊，警方查出他2023年以觀光名義來台逾期居留並涉嫌非法打工，目前租屋居住台西鄉，平常被雇用幫忙採收文蛤海產，賺取生活費。

據側面了解，這名沒有駕照的越籍男子在發生自撞後，自己也受傷，當時車子起火，一時無法靠近，他疑因害怕自己逾期居留且無照駕駛，在事發後，攔了一部自小客車離開現場，也怕到醫院被認出身分不敢就醫，不敢回住處，只能四處躲藏。

他酒測值為零，警訊時也十分低調，只供稱，他是從台南市欲返回雲林縣台西鄉，行經事發地點，不明原因，自撞護欄後車子起火燃燒，他一時害怕才離開。

被燒死在副駕駛座的男子則是與他同鄉，可能是來台「探親」，因死者均無證件，仍待警方進一步相驗釐清身分，至於這輛小貨車，他則稱是透過一名同鄉朋友向人借的。