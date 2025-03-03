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國2桃園段休旅車冒煙 車上3人停路肩逃生 下秒陷火海
國道2號東向11.8公里桃園路段今中午發生一起火燒車意外，陳姓女子開車載著家人途中發現車輛疑似冒煙有異狀，立即停靠路肩並下車逃生，結果隨即整輛車起火燃燒，還好乘客及時逃生，沒有人員受傷及波及其他車輛。
國道警方指出，今上午11時18分左右接獲通報，國道2號東向11.8公里桃園路段，有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。
初步調查，45歲陳姓女子駕駛小客車載著2名家人，行經國道2號東向11.8公里桃園路段，發現車輛冒煙有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸陳女及時發現將車輛停下，立即與乘客下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於中午12時56分完全排除，全線恢復通車，未造成車流回堵，詳細的起火原因待釐清。
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