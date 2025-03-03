國2桃園段休旅車冒煙 車上3人停路肩逃生 下秒陷火海

國道2號東向11.8公里桃園路段今中午發生一起火燒車意外，陳姓女子開車載著家人途中發現車輛疑似冒煙有異狀，立即停靠路肩並下車逃生，結果隨即整輛車起火燃燒，還好乘客及時逃生，沒有人員受傷及波及其他車輛。

國道警方指出，今上午11時18分左右接獲通報，國道2號東向11.8公里桃園路段，有一輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。