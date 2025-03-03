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台中路口兩機車互撞 3人頭臉劇烈撞擊受傷送醫

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓市民昨天下午騎機車載著妻子吳姓婦人，在大里區沿大衛路往國中路方向左轉時，與對向孫姓女子(86年次)直行的重機車撞上，3人當場在路口倒下，消防救護人員據報，迅即將受傷3人送醫。

據了解，車禍造成陳姓市民（69歲）臉部骨折、臉部撕裂傷，右手骨折受傷，其妻吳姓婦人（64歲）臉部、手、腳擦挫傷，以及撞上的孫姓女子（28歲）臉部骨折和撕裂傷，雙方傷勢都不輕。

此次後來被人貼上網，還有人慢動作分析撞擊畫面，看到雙方頭部均在車禍中相互撞擊，紛表示安全帽品質以及必須戴緊很重要。警方表示，詳細肇事原因仍待進一步鑑定。

警方說，本起事故致三人受傷，無酒駕情事，但呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

台中市兩機車在大里區路口撞上，3人送醫。圖／民眾提供
台中市兩機車在大里區路口撞上，3人送醫。圖／民眾提供
台中市兩機車在大里區路口撞上，3人送醫。圖／民眾提供
台中市兩機車在大里區路口撞上，3人送醫。圖／民眾提供

妻子 車禍 骨折

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