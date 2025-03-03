台中路口兩機車互撞 3人頭臉劇烈撞擊受傷送醫

台中市陳姓市民昨天下午騎機車載著妻子吳姓婦人，在大里區沿大衛路往國中路方向左轉時，與對向孫姓女子(86年次)直行的重機車撞上，3人當場在路口倒下，消防救護人員據報，迅即將受傷3人送醫。

據了解，車禍造成陳姓市民（69歲）臉部骨折、臉部撕裂傷，右手骨折受傷，其妻吳姓婦人（64歲）臉部、手、腳擦挫傷，以及撞上的孫姓女子（28歲）臉部骨折和撕裂傷，雙方傷勢都不輕。

此次後來被人貼上網，還有人慢動作分析撞擊畫面，看到雙方頭部均在車禍中相互撞擊，紛表示安全帽品質以及必須戴緊很重要。警方表示，詳細肇事原因仍待進一步鑑定。