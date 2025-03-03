家中漏水上樓查看驚見白骨 新北街友公寓頂加孤獨死

新北市新店區寶宏路1棟公寓4樓住戶，因家中漏水爬上5樓頂樓加蓋處查看，赫然發現1具白骨躺臥地上嚇得立即報警。警方到場採證發現死者是在附近出沒的59劉姓街友，經勘驗並無他殺嫌疑，懷疑可能是疾病猝死，確切死因仍待相驗釐清。

據了解，死者59歲劉姓男子平時在新店區寶宏路出沒，因居無定所常跑到1棟公寓半開放的頂樓加蓋處棲身。上週四（2月27日）傍晚住在4樓的住戶因家中突然漏水，於是爬上5樓欲查探漏水位置，不料竟發現1具白骨躺臥在地，民眾嚇得立即報警。