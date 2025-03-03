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苗栗男騎車涉違規轉彎 見警加速逃釀碰撞將函送

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣一名鄭姓男子騎機車涉未打方向燈逕轉彎後看見員警在眼前，他加速逃逸，員警尾隨，他進而與其他機車碰撞受重傷在加護病房觀察，他涉危險駕駛將依公共危險罪嫌函送。

苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，所轄文山派出所員警2日執行巡邏勤務時，在苗栗市復興路與維祥街口發現鄭男（50歲）騎乘普重機車左轉彎未打方向燈，欲上前攔查時，對方突然加速駛離，員警擔心恐危害其他用路人安全，不敢貿然攔車，僅尾隨在後。

警方表示，鄭男看到員警疑似心虛加速逃逸，沿途行徑各巷口均未停讓及減速，最後在玉維路與光華街口與陳姓女子（25歲）騎乘普重機車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，鄭男連人帶車以倒栽蔥方式翻覆摔到在地，傷勢嚴重送往加護病房觀察，陳女有撕裂傷。員警對雙方駕駛實施酒精檢測，均無酒精反應，

經初步調查，警方指出，鄭男有毒品前科，逃逸原因及相關肇事責任有待進一步釐清。針對鄭男涉危險駕駛行為，將依公共危險罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

加護病房 酒精 重機

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