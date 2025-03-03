車身轉幾圈衝百公尺冒出火花…彰化自撞車禍 駕駛落跑

彰化縣秀水鄉彰鹿路今天凌晨發生一輛轎車自撞車禍，連續衝撞電桿、電桿，翻轉多次，地面摩擦出火花，衝行了約百公尺，撞上安全島才停住，嚴重受損，警方到場處理，發現駕駛人已離去，傳喚車主到場說明。

鹿港警方調查，這件自撞車禍發生在今天凌晨時4分，當時，肇事轎車沿彰鹿路東往西方向行駛，在抵達秀水鄉彰鹿路252號前，突然失控，接連撞上電線桿、電信箱，導致電線桿、電信箱斷裂、毀損，現場一片狼藉。

依現場監視器的影像，這輛轎車因車速極快，自撞後，車身轉了幾彎，仍無法停止，繼續往前衝，地面因摩擦冒起火花，十分駭人，轎車在衝了約上百公尺後，再轉了180度，直撞上安全島才打止，造成右前及前車頭、右側車門受損、右前車輪脫落。

彰化縣消防局據報前往救護，鹿港分局馬鳴派出所員警趕到現場，發現駕駛座車門打開，卻不見車上有乘客，不排除是駕駛人自撞後，疑因酒駕或者其他因素，離開現場，幸好首當其衝副駕駛座沒有乘客，否則後果不堪設想 。警方已依據車牌追查車主，追出肇事駕駛人。