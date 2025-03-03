快訊

光陽將改選檯面下卻暗潮洶湧 柯勝峯面臨經營權保衛戰

國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢解剖相驗初步結果出爐

童協不再只是好朋友！孫協志和夏宇童登記結婚了 「一家三口為優先」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「60萬獲利千萬」男子請「專員」到家 聽警方詢問秒離開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中林姓男子看到群組訊息「投資60萬獲利千萬」很心動，他請「專員」到家等取款，找女兒到銀行要提款給對方，自稱「專員」男子聽到林男通話中，獲知行員與員警正關懷詢問男子女兒領款用途時，男子藉故說要拿文件秒離開。

台中市沙鹿區74歲林姓男子透過Line加入詐團投資群組，他看見群組內有多人分享獲利心得很心動，決定加入投資行列，詐團向林男說「60萬現金可獲利千萬元」，林男不疑，上月26日和詐團相約將由「理財專員」到家中收取現金並講解投資手法。

林男請他女兒到銀行領錢，準備將交給「理財專員」協助代操盤股票獲利，經行員關懷詢問，林女坦承要將現金交給自稱「投資理財專員」的男子投資股票，該理財專家已在家等候，行員聽聞後立即通知，清水警方迅速到場協助了解。

清水警分局清水所警員蘇暘婷、吳彥融獲報立即到場，經詢問林女案情後，當場說明這是典型的詐騙手法，並聯繫其他員警準備埋伏逮車手，不料，過程中林父電話聯繫女兒對話「還要多久會到領到錢」，「行員、警方了解提領用途」，該「理財專員」男子聽到後，立即說要到車上拿取文件為藉口立即離開，未再返回取現金。

警方向林男講解及宣導有關防詐意識，與行員聯手成功阻詐，他女兒感謝警方陪同釐清詐騙過程，但林男仍陷入獲利可期的情境中，面對警方的勸阻，他情緒激動喊「我要投資賺錢阿」，不肯相信自己已遇到假投資陷阱。

清水警分局長蔡慶星表示，「假投資」一直是民眾遭詐欺案類中的第一名，詐騙集團成員不斷營造獲利可期的假象，指導民眾加入許多LINE投資群組、客服、假網站，有許多集團「暗樁」不斷吹捧投資績效豐碩，民眾遭受吸引後即投入大筆資金，事後則被封鎖失聯，投資網站也莫名消失，資本一瞬間化為泡影。

台中一名男子看到群組訊息「投資60萬獲利千萬」很心動，他請「專員」到家等取款，找女兒到銀行要提款給對方。圖／警方提供
台中一名男子看到群組訊息「投資60萬獲利千萬」很心動，他請「專員」到家等取款，找女兒到銀行要提款給對方。圖／警方提供

理財 詐騙集團

延伸閱讀

加油員睡過頭遲到 女站長LINE群組暴怒留「X」 法官判無罪

LINE日本大當機！用戶無法登入、Line Pay失效 台灣也現災情

「K董」誆高獲利教學騙人主動投資 刑事局：詐團手法進化

影／逾期移工吸毒缺錢淪詐團車手 超商ATM前被逮…口袋塞著12萬

相關新聞

影／「60萬獲利千萬」男子請「專員」到家 聽警方詢問秒離開

台中林姓男子看到群組訊息「投資60萬獲利千萬」很心動，他請「專員」到家等取款，找女兒到銀行要提款給對方，自稱「專員」男子...

對汽車比手勢遭追車攔停 騎士一個急煞害後座女摔慘了

高雄歐姓男子昨天晚間8時許載著吳姓女子，行經湖內區中山路1段時，後座吳女不慎從車上摔落路面，警方到場後，發現是李姓汽車駕...

檢舉車手獎金到手！台中警首創ATM貼QR碼讓歹徒現形

國人被詐騙金額屢創新高，已成國安問題，台中市第二警局希望民眾在ATM提款時，注意是否有車手提領贓款，先在育才所試辦「掃碼...

塗鴉客夜襲北市街頭 她嘆：亂塗太不尊重塗鴉藝術

北市街頭常見塗鴉客亂塗鴉，影響市容，不少店家受害，案件持續增加。議員耿葳日前接獲店家陳情，遭塗鴉客夜襲，1樓鐵捲門被亂塗...

海上火燒船！台灣船長和1漁工失蹤 日、台艦艇搜救中

新北市三協順26號漁船昨晚在彭佳嶼海域作業時「火燒船」，5名印尼漁工已被救起，但台灣船長簡至呈和另1名印尼漁工失蹤。被漁...

拜託搶救傷患被醫護問「是家屬嗎」…高雄派出所長的痛：長官豈能體會

本報調查，高雄市死亡車禍去年上半年少報28件死亡事故，「獨樹一格」的統計方式，有基層員警表示，等同「吃案」般，隱匿車禍數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。