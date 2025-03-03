影／「60萬獲利千萬」男子請「專員」到家 聽警方詢問秒離開

台中林姓男子看到群組訊息「投資60萬獲利千萬」很心動，他請「專員」到家等取款，找女兒到銀行要提款給對方，自稱「專員」男子聽到林男通話中，獲知行員與員警正關懷詢問男子女兒領款用途時，男子藉故說要拿文件秒離開。

台中市沙鹿區74歲林姓男子透過Line加入詐團投資群組，他看見群組內有多人分享獲利心得很心動，決定加入投資行列，詐團向林男說「60萬現金可獲利千萬元」，林男不疑，上月26日和詐團相約將由「理財專員」到家中收取現金並講解投資手法。

林男請他女兒到銀行領錢，準備將交給「理財專員」協助代操盤股票獲利，經行員關懷詢問，林女坦承要將現金交給自稱「投資理財專員」的男子投資股票，該理財專家已在家等候，行員聽聞後立即通知，清水警方迅速到場協助了解。

清水警分局清水所警員蘇暘婷、吳彥融獲報立即到場，經詢問林女案情後，當場說明這是典型的詐騙手法，並聯繫其他員警準備埋伏逮車手，不料，過程中林父電話聯繫女兒對話「還要多久會到領到錢」，「行員、警方了解提領用途」，該「理財專員」男子聽到後，立即說要到車上拿取文件為藉口立即離開，未再返回取現金。

警方向林男講解及宣導有關防詐意識，與行員聯手成功阻詐，他女兒感謝警方陪同釐清詐騙過程，但林男仍陷入獲利可期的情境中，面對警方的勸阻，他情緒激動喊「我要投資賺錢阿」，不肯相信自己已遇到假投資陷阱。