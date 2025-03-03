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影／「60萬獲利千萬」男子請「專員」到家 聽警方詢問秒離開
台中林姓男子看到群組訊息「投資60萬獲利千萬」很心動，他請「專員」到家等取款，找女兒到銀行要提款給對方，自稱「專員」男子聽到林男通話中，獲知行員與員警正關懷詢問男子女兒領款用途時，男子藉故說要拿文件秒離開。
台中市沙鹿區74歲林姓男子透過Line加入詐團投資群組，他看見群組內有多人分享獲利心得很心動，決定加入投資行列，詐團向林男說「60萬現金可獲利千萬元」，林男不疑，上月26日和詐團相約將由「理財專員」到家中收取現金並講解投資手法。
林男請他女兒到銀行領錢，準備將交給「理財專員」協助代操盤股票獲利，經行員關懷詢問，林女坦承要將現金交給自稱「投資理財專員」的男子投資股票，該理財專家已在家等候，行員聽聞後立即通知，清水警方迅速到場協助了解。
清水警分局清水所警員蘇暘婷、吳彥融獲報立即到場，經詢問林女案情後，當場說明這是典型的詐騙手法，並聯繫其他員警準備埋伏逮車手，不料，過程中林父電話聯繫女兒對話「還要多久會到領到錢」，「行員、警方了解提領用途」，該「理財專員」男子聽到後，立即說要到車上拿取文件為藉口立即離開，未再返回取現金。
警方向林男講解及宣導有關防詐意識，與行員聯手成功阻詐，他女兒感謝警方陪同釐清詐騙過程，但林男仍陷入獲利可期的情境中，面對警方的勸阻，他情緒激動喊「我要投資賺錢阿」，不肯相信自己已遇到假投資陷阱。
清水警分局長蔡慶星表示，「假投資」一直是民眾遭詐欺案類中的第一名，詐騙集團成員不斷營造獲利可期的假象，指導民眾加入許多LINE投資群組、客服、假網站，有許多集團「暗樁」不斷吹捧投資績效豐碩，民眾遭受吸引後即投入大筆資金，事後則被封鎖失聯，投資網站也莫名消失，資本一瞬間化為泡影。
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