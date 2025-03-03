快訊

光陽將改選檯面下卻暗潮洶湧 柯勝峯面臨經營權保衛戰

國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢解剖相驗初步結果出爐

童協不再只是好朋友！孫協志和夏宇童登記結婚了 「一家三口為優先」

聽新聞
0:00 / 0:00

對汽車比手勢遭追車攔停 騎士一個急煞害後座女摔慘了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄歐姓男子昨天晚間8時許載著吳姓女子，行經湖內區中山路1段時，後座吳女不慎從車上摔落路面，警方到場後，發現是李姓汽車駕駛誤以為吳女對他比中指，李男不滿追車才釀成意外，但兩車未碰撞，最終雙方談妥以1000元和解私了，未再追究刑民事責任。

警方調查，李男昨天開黑色轎車行經湖內區中山路1段，不滿吳女疑似對他比中指，一時氣憤從慢車道一路追車，企圖攔停歐男、吳女理論。

當時歐男見李男疾駛而來，隨即緊急剎車，但後座的吳女沒抓牢，直接從機車後座摔落，身體有多處擦傷。

湖內分局獲報後，立即派員趕赴現場，並依規定進行測繪與調查，因雙方都未發生碰撞，也無行車記錄器可供查證，雙方同意以1000元達成私了，不再追究責任，不過兩方是否有違法，警方會再通知到案說明。

湖內分局表示，逼車或惡意攔車行為恐涉及妨害公眾往來、強制、傷害、過失致傷等刑責，並可能面臨民事賠償責任。湖內分局將持續加強交通秩序維護，確保用路人安全。

警方到場後，李男、歐男雙方雖以1000元和解私了，警方仍會調查有無違規。記者張議晨／翻攝
警方到場後，李男、歐男雙方雖以1000元和解私了，警方仍會調查有無違規。記者張議晨／翻攝
警方到場後，李男、歐男雙方雖以1000元和解私了，警方仍會調查有無違規。記者張議晨／翻攝
警方到場後，李男、歐男雙方雖以1000元和解私了，警方仍會調查有無違規。記者張議晨／翻攝

車道 逼車

延伸閱讀

騎士行穿線前急煞仍嚇壞阿伯 旁人指責當街爆口角

影／林口醉男深夜騎機車沿途按喇叭 拒捕造成警員受傷

日本通勤電車有害健康！上班族遇急煞 超擠車廂內恐慌症發作

遛狗路過「全家貓咪」急煞！牠搖尾巴狂吠測敵情 對峙過程網笑：我不孤單

相關新聞

海上火燒船！台灣船長和1漁工失蹤 日、台艦艇搜救中

新北市三協順26號漁船昨晚在彭佳嶼海域作業時「火燒船」，5名印尼漁工已被救起，但台灣船長簡至呈和另1名印尼漁工失蹤。被漁...

影／「60萬獲利千萬」男子請「專員」到家 聽警方詢問秒離開

台中林姓男子看到群組訊息「投資60萬獲利千萬」很心動，他請「專員」到家等取款，找女兒到銀行要提款給對方，自稱「專員」男子...

對汽車比手勢遭追車攔停 騎士一個急煞害後座女摔慘了

高雄歐姓男子昨天晚間8時許載著吳姓女子，行經湖內區中山路1段時，後座吳女不慎從車上摔落路面，警方到場後，發現是李姓汽車駕...

檢舉車手獎金到手！台中警首創ATM貼QR碼讓歹徒現形

國人被詐騙金額屢創新高，已成國安問題，台中市第二警局希望民眾在ATM提款時，注意是否有車手提領贓款，先在育才所試辦「掃碼...

塗鴉客夜襲北市街頭 她嘆：亂塗太不尊重塗鴉藝術

北市街頭常見塗鴉客亂塗鴉，影響市容，不少店家受害，案件持續增加。議員耿葳日前接獲店家陳情，遭塗鴉客夜襲，1樓鐵捲門被亂塗...

拜託搶救傷患被醫護問「是家屬嗎」…高雄派出所長的痛：長官豈能體會

本報調查，高雄市死亡車禍去年上半年少報28件死亡事故，「獨樹一格」的統計方式，有基層員警表示，等同「吃案」般，隱匿車禍數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。