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對汽車比手勢遭追車攔停 騎士一個急煞害後座女摔慘了
高雄歐姓男子昨天晚間8時許載著吳姓女子，行經湖內區中山路1段時，後座吳女不慎從車上摔落路面，警方到場後，發現是李姓汽車駕駛誤以為吳女對他比中指，李男不滿追車才釀成意外，但兩車未碰撞，最終雙方談妥以1000元和解私了，未再追究刑民事責任。
警方調查，李男昨天開黑色轎車行經湖內區中山路1段，不滿吳女疑似對他比中指，一時氣憤從慢車道一路追車，企圖攔停歐男、吳女理論。
當時歐男見李男疾駛而來，隨即緊急剎車，但後座的吳女沒抓牢，直接從機車後座摔落，身體有多處擦傷。
湖內分局獲報後，立即派員趕赴現場，並依規定進行測繪與調查，因雙方都未發生碰撞，也無行車記錄器可供查證，雙方同意以1000元達成私了，不再追究責任，不過兩方是否有違法，警方會再通知到案說明。
湖內分局表示，逼車或惡意攔車行為恐涉及妨害公眾往來、強制、傷害、過失致傷等刑責，並可能面臨民事賠償責任。湖內分局將持續加強交通秩序維護，確保用路人安全。
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