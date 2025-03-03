檢舉車手獎金到手！台中警首創ATM貼QR碼讓歹徒現形

國人被詐騙金額屢創新高，已成國安問題，台中市第二警局希望民眾在ATM提款時，注意是否有車手提領贓款，先在育才所試辦「掃碼報案抓車手拿獎金」的創新作為，本月已上線，分局也製作影片，希望市民協助，一起防制詐欺不法。

第二警分局表示，詐騙車手常利用金融機構及超商的ATM作為提領贓款的工具，為了減少民眾損失，揪出提領車手，先在育才所試辦，在其轄區內的ATM張貼QR碼，除了有阻詐的宣導標語外，也提供市民檢舉車手獎金，成功檢舉每案有5000元，希望市民在ATM提款時，發現疑為車手，即可在第一時間掃碼報案，協助警方查緝。

二分局指出，依據大數據分析，詐騙車手常見特徵包括，「戴帽」、「戴口罩」、「持多張提款卡反覆提領」、「長時間占用ATM」、「提款時頻看手機訊息」等，民眾只要在提款機前有發現，即可掃碼報案，目前育才所有29處ATM張貼QR碼，也有嚇阻車手在該處提領的效果。

二分局另外成立專責小組，負責監視器調閱與追查，規畫提款熱點巡邏與便衣埋伏勤務，強化防詐作為。