塗鴉客夜襲北市街頭 她嘆：亂塗太不尊重塗鴉藝術

北市街頭常見塗鴉客亂塗鴉，影響市容，不少店家受害，案件持續增加。議員耿葳日前接獲店家陳情，遭塗鴉客夜襲，1樓鐵捲門被亂塗鴉，她認為年輕人的行為不可取，塗鴉是種藝術，但如果隨處塗，是對他人的不尊重，不可能成為城市美學。對此，北市環保局表示，將持續加強與警察局巡查合作。

據北市環保局統計，2022年查獲違規塗鴉有27件，裁罰10萬3800元；2023年查獲31件，裁罰13萬6000元；去年查獲42件，裁罰21萬4200元，案件逐年增加，又以大安區23件最多，中正區近年件數下降，但17件排行第二。

耿葳也接獲店家陳情，日前凌晨2時30分許聽到樓下有好幾個人在聊天，還聽到金屬撞擊聲，聞到油漆味，當下報警，趕到樓下查看，一看傻眼，兩個人攀爬在3樓外牆上拿著噴漆塗鴉，另外3人在1樓鐵捲門塗鴉。

她說，當時3個年輕人在1樓鐵捲門塗鴉，看到老闆來一哄而散，留下另外2個爬在外牆上同伴，從牆上爬下來時，其中1人還不小心從1樓雨遮掉下來，後來都被隨後趕到員警帶回派出所。

耿葳表示，雖然塗鴉是種藝術，但如果隨處塗鴉、標記地盤，是對他人的不尊重，四處無所忌憚地留下痕跡，除了影響市容外更不可能成為城市美學，而且也有相關罰則

北市環保局表示，任意塗鴉可依廢棄物清理法裁罰，最高6000元，警察局查獲。但環保局人員也坦言，亂塗鴉查獲案件低，主因是大多數在半夜，且時間約5秒至20秒，除非是剛好撞見。

北市水利處指出，北市可合法塗鴉，8處河濱塗鴉區，其中面積最大的是在南港區的成美左岸塗鴉區，面積641坪，面積第二大的是松山區的觀山塗鴉區，面積約439坪 ，另外在美堤、福和、景美、成美右岸、龍山以及迎風河濱公園也設有塗鴉區。