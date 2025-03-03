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海上火燒船！台灣船長和1漁工失蹤 日、台艦艇搜救中
新北市三協順26號漁船昨晚在彭佳嶼海域作業時「火燒船」，5名印尼漁工已被救起，但台灣船長簡至呈和另1名印尼漁工失蹤。被漁船起起的漁工都有燒燙傷，由海巡艇伴航返港途中，另有2艘海巡艦、艇和日方公務艇，持續在事故海域搜救。
新北市金山區磺港籍棒受網漁船三協順26號，上月26日從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕小卷。海巡署昨晚6時許接獲通報，三協川26號在彭佳嶼東北方約90浬、距基隆港約120浬處起火燃燒。
今年41歲的簡至呈和船上的印尼漁工無力自行滅火，並因火勢加大，最後被迫棄船逃生。也在附近海域作業的順吉168號漁船得知友船出狀況，前往現場陸續救起5名印尼漁工，但未發現簡至呈和另名漁工的蹤影。
海巡署艦隊分署調派600噸級萬里艦及2艘100噸級巡防艇，今天凌晨0時許先後抵達現場海域，與已在現場協助救難的日方公務船，合力展開搜索行動，但未找到失蹤的2人。
順吉168號漁船救起的5名印尼漁工，均有燒燙傷，但暫無生命危險。海巡人員考量海象不佳，不宜接駁，由PP-10069艇伴航返航中，另2艘海巡艦、艇和日方公務艇，仍在事故海域持續搜救。
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