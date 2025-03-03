拜託搶救傷患被醫護問「是家屬嗎」…高雄派出所長的痛：長官豈能體會

本報調查，高雄市死亡車禍去年上半年少報28件死亡事故，「獨樹一格」的統計方式，有基層員警表示，等同「吃案」般，隱匿車禍數據發生的真實面；有派出所所長指，只要發生重大車禍，就被長官要求拜託醫護搶救傷患，還因此被醫護好奇問「是家屬嗎」這種無奈的心情，長官豈能體會？

本報取得去年7月交通部舉辦道路交通安全聯繫會報會議紀錄，內政部警政署在會中提醒，經比對法務部檢驗紀錄，高雄市1到6月總計有28件交通事故A1（24小時死亡）案件未報，要求高市府依規定建檔。但截至2月底為止，也僅補上9件。

高雄市死亡車禍多，警方強調從去年開始，會加入刑事鑑定角度，等相驗、解剖後，確認為死亡車禍，才會補建檔，目的是更嚴謹看待致死因素。

對於高市有別於其他縣市「獨樹一格」的死亡車禍統計方式，基層員警持不同看法。

有派出所所長指出，轄區若發生嚴重車禍，傷者瀕臨死亡，正、副所長或幹部會被長官要求一定要到現場及醫院，除了關懷家屬外，還得拜託急診室的醫生一定要「努力」搶救傷患或延後拔管，否則事後會被長官指責防制車禍不力，未盡責搶救傷患。

高市警方在急診室拜託醫護搶救已「施行」好一陣子，令人匪夷所思的行為，甚至鬧出不少笑話，有派出所長透露，因眼見傷患傷勢嚴重，急著拜託醫生一定要搶救，還當場被醫護好奇詢問「警察先生，你是家屬嗎？」；還有派出所幹部焦急站急診室外等候，因此有護理師跑來問「你是何人？麻煩讓一下」。

有派出所所長表示，A1死亡車禍發生有多面向原因，只要轄區發生A1，上級長官第一時間都認為是分局、所長執行防制車禍勤務不力。