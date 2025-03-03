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日本環島客偏鄉掉鏈摔傷 暖警動用兒子翻譯助解困
「你還好嗎？」雲林縣台西分局橋頭派出所巡佐林榮偉、警員吳詠智昨天巡邏勤務，行經台17線濱海公路發現一名年輕男子蹲坐路邊，受傷需要幫助，探問對方卻似聽不懂，才知他是日本來台環島的單車族，雙方比手畫腳難溝通，林榮偉只好請來休假回家且懂得日語的兒子趕來相助，才幫這位人車摔傷的日客化解困境，讓他體驗到台灣最美麗的風景。
巡佐林榮偉、警員吳詠智看到這位男子，坐在台17線南向的路邊，因已接近傍晚海風漸強，兩警即下車詢問是否需要幫助，才發現男子不會說中文，比手畫腳後，才知他是日本人，林榮偉想到會說日語的兒子剛好休假回來，即請兒子趕過來支援，吳詠智也用手機翻譯軟體與男子溝通，雙方交談暢通無阻，日本臉上愁容全消，露出笑容。
日男說，他好不容克服很多困難，一圓台灣單車環島夢，沒想到騎到這裡，自行車爆胎及還掉鍊，他自摔受傷，因地處偏僻，想求助又語言不通，沿途曾攔下幾位民眾但均無法溝通，一時不知如何是好。
員警見他身上輕微擦傷，但車子已動不了，即聯絡熟識的腳踏車店老闆趕來協助修理，利用修車時間，警員和日男還聊開了，也緩和不少日男緊張心情，他不斷鞠躬道謝，車子修好了，日男謝絕就醫，直說很小的傷他有備藥，一番感謝之後再踏上環島路。
離去前他說，網路知道台灣人很熱情，沒想到警察也如此好心，在困難時刻遇上小確幸，他不虛此行，更感動台灣人的善良。「祝你一路平安」警察揮手祝福，寫下溫暖的篇章。
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