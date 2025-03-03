替越泰博弈洗錢！台灣水房金流破兆 警攻堅被嗆：三小
台中市林姓男子等人成立洗錢水房，搞起「國際化業務」，涉替越南、泰國博弈集團等地下金流洗錢，還化整為零，以「小班制，將水房拆分多地，每地僅有2至3名成員，去年洗錢越南盾逾一兆（合台幣18億餘元）、泰銖4.8億元（合台幣約4.6億元），檢警去年底攻堅破門時，歹徒還嗆「警察三小」，涉案15人落網，檢方依洗錢等罪起訴。
刑事局中打六隊在去年初時獲報，台中市林姓男子（35歲）、彰化線高姓男子（27歲）召募成員，成立洗錢水房，還為躲避檢警查緝，以「小班制」化整為零，成員以每地2至3人的編制，在台中、彰化、雲林等地租賃民宅，成立9處小型機房，以免出入成員複雜，被檢警盯上。
中打六隊報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮後，與台中市刑大、第六警分局、南投縣刑大、彰化縣員林警分局等單位合組專案小組，去年11月底收網，前往台中、彰化、雲林等9地，帶回林、高等涉案15人，查扣TOYOTA ALPHA廂型車、LEXUS休旅車、手機、電腦等贓證物。
檢警調查，林、高二人為首的洗錢水房，利用泰國人頭帳戶等方式，替泰國、越南的博弈集團洗錢，去年4月至年底為止，分別洗錢泰銖4億8250萬餘元（合台幣4億6800萬餘元）、越南盾1兆4407億餘元（合台幣逾18億4947萬餘元），從中收取0.15%為手續費，至少牟利超過2778萬元。
全案依洗錢、賭博等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後聲押高男獲准，林與其他共犯獲3萬元至20萬元交保，檢方近日偵結起訴。
刑事局呼籲，博弈業者透過線上博弈遊戲牟取暴利，博弈網站多打著「高獲利」、「火速出金」等標語吸引民眾下注，但相關不法金流易衍生跨境洗錢、人口販運、詐欺及暴力討債等治安問題，藉此查緝行動宣示斬斷不法金流之決心，持續加強打擊不法金流力道，向上溯源追查金主，積極防堵犯罪集團藉此牟利。
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