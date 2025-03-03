小黃撞小黃…高雄計程車迴違規迴轉釀禍 駕駛頭暈忘了有載客
陳姓男子今天凌晨駕駛計程車搭載一名男乘客，行經高市中華三路與鐵道三街口時，違規迴轉，導致後方駕駛計程車的湯姓男子煞車不及撞上，湯男的車頭板金翹起、安全氣囊爆開，陳男因撞車頭暈，忘了乘客先行離去，直到警方致電詢問才想起。
三民一警分局調查，計程車司機陳姓男子（59歲）今天凌晨0時55分許駕車搭載一名男乘客，沿中華三路北往南直行，陳男駛至中華三路與鐵道三街口時疑違規迴轉，導致後方駕駛計程車的湯姓男子（43歲）煞車不及，兩車當場相撞。
湯男的小黃因猛烈撞擊，導致車頭板金翹起，安全氣囊爆開，湯男受輕傷，陳男和車上乘客未受傷。
警方獲報趕抵，陳男表示頭有一點暈，將自行就醫。警方先對陳、湯二人施以酒測，2人酒測值為0，無酒駕情事；警方當時詢問陳男車上是否有載客人，陳指未載客，但對方卻指陳有載客，但人不見了。
警方事後詢問陳男，陳稱當時撞車後，頭暈記憶混亂，因客人沒事先行離去，忘記有載客人；警方初步研判，這起車禍肇因疑為陳男違規迴轉及湯男未注意車前狀況，詳細肇因仍須待交通大隊分析鑑定。
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