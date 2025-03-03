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影／丈夫收入不穩定 她推嬰兒車販毒被豐原警方逮捕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

洪姓女子因丈夫收入不穩定，她竟推嬰兒車販毒，帶小孩當掩護，豐原警方蒐證3個月後蒐證正在街頭交易的洪女，再到她住處查扣毒品等證物，台中地檢署今年一月依毒品罪起訴她。

台中市警察局豐原分局偵辦販毒案向上溯源，發現44歲洪姓女子涉有重嫌，成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦，去年7月查獲，今年1月起訴，初估她每個月不法獲利20多萬元。

警方調查，洪女住台中市后里區，平日以販賣一級毒品海洛因為生，因丈夫收入不穩定，全家生活重擔都靠她販毒利潤一肩挑起，洪嫌心知販毒為警方查緝重點，都以社群軟體開發客源，與客戶約好交易地點後，再出門交易，降低被警方查緝的風險。

經警方長期跟監蒐證，發現洪嫌犯罪手法皆係先把毒品藏在嬰兒車內，以帶小孩出門做掩飾，等客戶抵達後再從嬰兒車把毒品拿出來交易，當場銀貨兩訖，相當謹慎。

蒐證完備後，警方持台中地方法院核發搜索票到洪嫌住處執行搜索，當場查扣海洛因1包、安非他命3包、毒品交易帳冊2本、安非他命吸食器2組、電子磅秤1台及行動電話1支等贓證物，全案訊畢依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，依法提起公訴在案。

豐原分局長林大為表示，豐原分局持續以專業、科技、紀律、服務和團隊合作精神，有效打擊犯罪活動，保護市民的生命、財產安全，維護無毒的優質治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

豐原警方查獲女毒犯推嬰兒車販毒，查扣毒品。圖／警方提供
豐原警方查獲女毒犯推嬰兒車販毒，查扣毒品。圖／警方提供
豐原警方查獲女毒犯推嬰兒車販毒，查扣毒品。圖／警方提供
豐原警方查獲女毒犯推嬰兒車販毒，查扣毒品。圖／警方提供

嬰兒車 毒品 海洛因 豐原 販毒

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