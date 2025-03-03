閃臨停貨車遭撞 104歲人瑞不治

一○四歲林黃姓老婦三天前坐輪椅由居服員推著出門，行經嘉義縣梅山國小前方，要繞過停路邊的小貨車，遭後方轎車撞上噴飛。記者李宗祐／翻攝 嘉義縣人瑞一○四歲林黃姓老婦人，三天前坐輪椅由陳姓居服員推著出門，行經梅山國小前方疑因要繞過停路邊的開門小貨車偏往中間車道，遭後方轎車高速撞飛，老婦人全身嚴重骨折不治；警方認為貨車和轎車駕駛均有責任，依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，二月廿八日下午二時許，六十八歲詹姓男子駕小貨車停在嘉義縣梅山鄉中山路路邊，車輪壓著白色邊線，詹打開駕駛座下車，此時卅二歲居服員陳姓女子正好推著坐輪椅的老婦人經過，因貨車臨停加上貨車車門打開，動線受阻，二人被迫往路中間移動，就在行經車門處時遭後方卅四歲黃姓男子駕駛轎車高速撞上。

監視器顯示，老婦和居服員均當場噴飛，老婦人卡在輪椅上翻滾墜地後又在地上磨行好幾公尺遠。

二人經送醫急救，老婦人傷勢嚴重，前天宣告不治；檢警昨相驗，老婦人顏面骨骨折，雙側肺挫傷併多處肋骨骨折，胸腰椎多處壓迫性骨折，導致多重重大創傷併休克。

警方調查，詹姓男子路邊停車開車門，疑未注意後方人車，黃姓男子則涉未注意前方人車動態，均有過失責任，檢察官指示補強採證、資料，還原事故現場、過程，釐清肇責；陳姓居服員暫列關係人。

梅山鄉半天村長朱文重說，林黃氏老婦是高齡人瑞，腦筋還很清楚，去年底在家中跌倒才開始行動不便；原住半天村較山區，因她不願去安養院，家人接到梅山市區同住，就近請人照料，未料出門發生不幸。