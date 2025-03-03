運匠虐7貓遭押 住家是非法繁殖場

新北市謝姓男子涉嫌殘忍虐殺七隻貓，落網後否認，動保處和警方查出他住處還有十六隻品種貓，其中兩隻是未離乳母貓，判定是非法繁殖場。

新北地檢署依違反動物保護法聲押禁見，法院以謝犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，裁准收押禁見。

據調查，六十七歲謝男以開計程車為業，平時與妻小同住中和一處公寓四樓，動保處發現謝養貓環境相當髒亂，他雖否認虐殺貓，供稱只是棄養，但計程車上被發現針劑，屋內還有不少藥品，疑身兼密醫。

近年養貓風氣盛，一名合法貓舍業者指出，不同品種貓價格落差大，有血統書的布偶貓幼貓單價七至十五萬；美國短毛貓、英國短毛貓等依毛色有不同行情，最受歡迎的藍灰漸層十萬起跳。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，非法繁殖場犬貓向來是游蕩犬貓的破口，目前政策雖強制犬貓要寵物登記，但絕育管制相對寬鬆，常見私下談妥繁殖後，稱要送養但要求對方付營養金，形同變相交易行為，另一種是私繁場與合法犬貓舍合作，在供需及利之所趨下，助長非法繁殖歪風。

新北動保處長楊淑方說，將清查轄內八八○戶犬貓登記十隻以上的大量飼養戶，並優先查察工廠密集區，揪出潛藏的非法養殖場。