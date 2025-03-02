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闖紅燈肇禍烏龜翻！苗栗兩車碰撞受損嚴重 3人受傷送醫
51歲溫姓男子今天下午開車行經苗栗市經國路、五谷路口，疑闖紅燈與余姓男子駕駛轎車相撞，溫男所駕轎車四腳朝天烏龜翻，兩車受損嚴重，溫男、余男及余的太太吳姓女子受傷送醫並無大礙，案由警方處理中。
苗栗縣政府消防局今天下午2時許接獲報案，苗栗市經國路、五谷路口發生兩輛轎車事故，調派苗栗、頭屋分隊人車到場，將溫男、余男（25歲）及吳女（22歲）送醫，溫左小腿約有10公分撕裂傷，余、吳手腳輕微擦挫傷傷，均無大礙。
警方初步調查，溫男駕駛轎車往龜山大橋方向，溫不知道發生什麼事，闖紅燈在路口與余男駕車從五谷路要左轉經國路碰撞，溫的轎車烏龜翻，余轎車的車頭嚴重毀損，碎片散落路面，車禍原因由警方進一步釐清中。
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