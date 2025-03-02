不滿神壇遭撞還被寄付紙金牌 高雄男撞仇家鐵門砸BMW

高市小港區治安不平靜！經營神壇的江姓男子和洪姓男子合夥包水電工程，江不滿洪男帳目不清，且寄付神壇紙做的金牌，昨凌晨15分鐘內和同夥駕車先至撞凹洪男住家鐵門，又砸毀1輛BMW車，警方今天傍晚循線在屏東逮獲江男及1名共犯，正釐清犯行。

根據了解，20歲的江男於昨日凌晨2時45分許夥同4男先撞凹洪男位於孔宅六街的住家鐵門，隨後又夥同另3名男子前往新豐街砸毀鍾姓女子的BMW座車，兩案受害的當事人向警方報案後，一整天，警方還未找到江男，江男昨天下午3時10分在自己臉書貼文「自首」。

江男在臉書貼文指出，前天你們來撞我壇欸，今天我還你們，並點名綽號小耀的洪姓男子，相約見面解決，並強調自己不像對方開假帳號在那叫身邊的分享讚聲，還嗆「要挺他的都一起來，一個一個找太累了，要當龜兒子你就躲好，要正面就留言時間地點，不用雜嘴」。

江男撂人撞凹洪姓男子住家鐵門起因，在2月16日1篇臉書貼文露出端倪，江在文中指出，不滿洪姓男子對待老大的方式，並指洪串通會計挖公司錢，連寄付壇的金牌也用紙做的，做一堆小動作，每天躲著又不敢出來面對，出門要小心一點；昨凌晨就發生撞鐵門及砸車事件。

江男夥同兩批人馬駕車衝撞民宅鐵門又砸毀BMW，犯案後，有7小時充餘時間在臉書貼文，警方接獲被害人報案展開調查，研判兩起事件應為經營包水電工程財務帳目不清及宗教貢禮等糾紛所引起。

警方今天傍晚5時先在屏東逮捕涉案的江男及同夥彭姓男子，正釐清事發過程，並循線追查其他涉案人到案。