掃墓燒紙錢釀火警 竹縣新埔3垃圾車遭波及燒毀

竹縣新埔鎮垃圾處理場今天下午發生火警，經查是民眾在一旁公墓掃墓時焚燒紙錢，被風勢波及到垃圾場，造成3輛垃圾車燒毀，鎮公所表示，火警未釀傷亡，明天垃圾收運不受影響。

新竹縣政府消防局人員接受中央社記者電訪指出，下午近2時接獲民眾報案，指新埔鎮垃圾暫置場發生火警，立刻派人車前往救援，火勢於下午近4時撲滅。

新埔鎮長陳英樓向中央社記者表示，有民眾下午在示範公墓掃墓，研判因焚燒紙錢釀火災，風勢波及到垃圾場，導致暫置垃圾起火，3輛垃圾車遭燒毀，無人員受傷。

陳英樓說，遭燒毀的垃圾車為執行垃圾轉運及備援車輛，並非平時收運家戶垃圾勤務的車輛，明天新埔鎮的垃圾收運不受影響，呼籲民眾掃墓期間焚燒紙錢注意安全，勿釀成火災事件。