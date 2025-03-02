20年舊地重遊…女獨自迷失石夢谷夜驚魂 阿里山警尋獲送下山

有名來自台南市65歲登山客李姓女子，20年前曾來過阿里山鄉豐山村石夢谷遊玩，昨天李女獨自上山舊地重遊，要從另條路徑下山，沒想到愈走愈深山，眼看天色昏暗又沒帶照明設備，愈走愈心慌，於是打電話向嘉義縣警、消求救，搜救人員在晚間8點找到李女，護送出阿里山，由家屬接送回家，結束一場迷蹤驚魂記。

嘉義縣竹崎分局警方表示，昨天接獲119通報，阿里山有名登山遊客迷路，阿里山十字聯合所、阿里山消防分隊等單位立即派員前往搜尋。

警方表示，阿里山石夢谷仙夢園是登山旅遊地點，因位處相當深山，有世外桃源之意境。3月1日65歲女登山客李女，因20年前來過此處，意欲重遊，獨自上山，抵達目的地後，由另一條路線下山，因年代過久，忘記該路線有瀑布，因而誤判以為走錯路，故往回走卻未沿來時路下山，反而沿豐阿縱走路線上山，天色漸暗，身上未帶照明設備，心生畏懼，撥打行動電話求救。

搜救隊伍自阿里山進入，並順利於晚上8點找到山友，初步評估無受傷不適情形，提供飲水、頭燈後，由搜救人員步行護送出至阿里山，後續由家屬自行載送離去。