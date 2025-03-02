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影／挑戰能安縱走…女山友墜50米深谷 空勤馳援

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛鄉山域今傳山難事故，一支18人登山隊挑戰能安縱走，原訂今從奧萬大下山，不料其中1名女隊員不慎摔落邊坡，因墜谷深達50米，疑頸部受傷且意識不清，隊友對外求援，消防局請求空勤支援，順利將其吊掛下山送醫治療。

據了解，該支18人登山隊欲挑戰能高安東軍縱走，上周二（25日）從屯原登山口入山，原定今天（2日）下午從奧萬大下山，不料行經該縱走路線46.1K至46.2K處，張姓女隊員不慎摔落邊坡，墜谷深達50米，意識不清，隊友通報119求援。

南投縣消防局指出，今上午11時許獲報，有女山友在能高安東軍安山域不慎滑落墜谷，因通報谷深約50米，且其疑因頸部受傷，失去意識，為縮短搶救時效，除了即刻通報仁愛分隊盤點組織搜救人力，同步向消防署申請空勤直升機救援。

空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第2大隊第3隊今中午接獲命令後，於12時25分立刻派遣黑鷹直升機執行任務，幸因今天山區氣候良好，僅約20分鐘時間就抵達事發地點，經目視搜索，發現張女位於陡峭斜坡狹隘處，確認現況後派員吊掛。

空勤第2大隊第3隊表示，經實施高、低空偵察確認待救傷者受困地點周邊場域及天氣狀況後，由特搜隊員李承勳、李世奇出艙執行吊掛任務，順利在下午1時5分以擔架將傷者吊掛上機，下午1時25分落地機場，將人送童綜合醫院治療。

張姓女山友挑戰能安縱走，行經安東軍山時摔落邊坡，因谷深達50米，其受傷意識不清，隊友求援，經空勤馳援，已吊掛下山送醫治療。圖／取自空勤影片
張姓女山友挑戰能安縱走，行經安東軍山時摔落邊坡，因谷深達50米，其受傷意識不清，隊友求援，經空勤馳援，已吊掛下山送醫治療。圖／取自空勤影片
張姓女山友挑戰能安縱走，行經安東軍山時摔落邊坡，因谷深達50米，其受傷意識不清，隊友求援，經空勤馳援，已吊掛下山送醫治療。圖／取自空勤影片
張姓女山友挑戰能安縱走，行經安東軍山時摔落邊坡，因谷深達50米，其受傷意識不清，隊友求援，經空勤馳援，已吊掛下山送醫治療。圖／取自空勤影片
張姓女山友挑戰能安縱走，行經安東軍山時摔落邊坡，因谷深達50米，其受傷意識不清，隊友求援，經空勤馳援，已吊掛下山送醫治療。圖／取自空勤影片
張姓女山友挑戰能安縱走，行經安東軍山時摔落邊坡，因谷深達50米，其受傷意識不清，隊友求援，經空勤馳援，已吊掛下山送醫治療。圖／取自空勤影片

南投縣 地勤 山友 意識 黑鷹直升機

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