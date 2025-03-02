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女山友南投摔落50公尺深邊坡 頸疑骨折意識不清、空勤急救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女山友南投縣仁愛鄉能高安東軍山不慎摔落約50公尺深邊坡受傷，她嘴部流血，意識不清，空勤總隊今天派直升機救援，將她載下山送醫急救。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天中午接獲總隊勤務指揮中心電話命令，執行南投縣仁愛鄉能高安東軍山，張姓女山友因不慎摔落約50公尺邊坡受傷，她頸部疑似骨折且內傷嘴部流血，意識不清，申請救援任務。

空勤派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛談秉澄、機工長莊世龍特搜隊員李世奇、李承勳執勤。

今天中午12時25分起飛定向目標區，12時45分到達目標區，搜索目視待救人員後依周邊場域及天氣狀況實施高、低空偵察後，考量待救者位於陡峭斜坡狹隘處，評估後由特搜隊員李承勳、李世奇出艙作業，以擔架完成傷者吊掛作業，飛抵清泉崗機場落地後，將傷者轉由消防隊員協助後送醫療。

一名女山友在南投縣仁愛鄉能高安東軍山失慎摔落約50公尺深邊坡受傷，空勤今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供
一名女山友在南投縣仁愛鄉能高安東軍山失慎摔落約50公尺深邊坡受傷，空勤今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供

南投縣 山友 清泉崗機場 黑鷹直升機

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