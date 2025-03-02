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宜大學生登「古魯林道」墜谷撞頭流鼻血 消防漏夜救人吊掛送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國立宜蘭大學登山社7名男學生利用228連假爬山，一行人從大同鄉古魯林道入山展開3天登山活動，未料21歲葉姓學生昨天在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。

縣政府消防局於3月1日17時54分獲報後，即刻派遣第一大隊及大同、員山分隊出動救援人員、車輛及由林業署冬山工作站派員前往救援。搜救人員於2日8時30分抵達事故現場，並運用山域救援繩索等裝備下切接觸傷者。

經檢傷發現，葉姓學生意識清醒，雖戴有頭盔，但是頭部受到撞擊，有流鼻血情形，四肢移動困難，搜救人員經給予緊急救護處置後，將傷者救援下切至溪谷，並申請空勤直升機於今天12時44分完成傷者吊掛作業，13時15分降落羅東運動公園，由救護車緊急送往羅東博愛醫院急救。

消防局統計，這次山域事故救援案件共出動消防人員17名，救援車輛8輛、救護車2輛；林業署冬山工作站出動人員2名；空勤總隊出動直升機1架次，漏夜把人救下來，消防局呼籲登山民眾應隨時注意安全，登山前應備妥相關登山器具裝備，下載消防署「消防防災e點通-119報案APP」，如發生山域意外事故，可利用119報案APP報案求救。

宜蘭大學登山社7名學生利用228連假爬山，未料21歲葉姓學生在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。圖／消防局提供
宜蘭大學登山社7名學生利用228連假爬山，未料21歲葉姓學生在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。圖／消防局提供
宜蘭大學登山社7名學生利用228連假爬山，未料21歲葉姓學生在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。圖／消防局提供
宜蘭大學登山社7名學生利用228連假爬山，未料21歲葉姓學生在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。圖／消防局提供
宜蘭大學登山社7名學生利用228連假爬山，未料21歲葉姓學生在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。圖／消防局提供
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宜蘭大學登山社7名學生利用228連假爬山，未料21歲葉姓學生在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。圖／消防局提供
宜蘭大學登山社7名學生利用228連假爬山，未料21歲葉姓學生在林道往山毛櫸步道方向時墜落50公尺深邊坡，頭部受傷疑似腦震盪，無法動彈，縣消防局傍晚獲報徹夜入山救援，今下午透過直升機把人吊掛送醫。圖／消防局提供

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