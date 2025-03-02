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家屬聯繫不到山友急報失聯 竹縣警消搜救尋獲發現竟是「烏龍」

中央社／ 新竹縣2日電

新竹縣消防局今天獲報稱有男子在尖石鄉登山失聯，搜救人員上午找到失聯者，確認無受傷受困，經詢問竟是家屬以為男子昨天就該下山，因手機無訊號才報案失聯，為烏龍搜救。

竹縣消防局今天發布新聞稿表示，今天凌晨0時47分接獲新北市警消轉報，指1名登山客於竹縣尖石鄉的高島縱走路線迷路失聯，失蹤者的妻子最後一次與其視訊是在昨天下午近2時，當時地點在高台山的最後一座山附近。

竹縣警消獲報後立即派遣9人上山搜救，經數小時搜尋，今天上午10時24分在高台山周邊約200公尺處的1處營地找到失聯的53歲王姓男子，確認無受傷受困後，引領王男下山。

王男抵達消防分隊後向搜救人員表示，他原計劃進行2天1夜登山露營，今天就會下山，家屬誤以為他昨天就該下山，由於手機在山區無訊號，家屬聯繫不上才趕緊報案求助。

警消表示，此案因通訊問題導致家屬誤報失聯，搜救人員進行登山安全注意事項宣導，王男完成筆錄後自行返家，結束這場烏龍搜救案。

警消提醒，民眾登山前務必充分準備，攜帶通訊設備及必要物資，隨時注意訊號狀況與路線，也務必讓家人知道出發時間、預計抵達地點、夜宿安排及下山時間等行程，避免因資訊誤差引發不必要的搜救行動。

新竹縣消防局2日凌晨獲報，指有男子在尖石鄉登山失聯，搜救人員上午在一處營地找到失聯的53歲王姓男子，確認其無受傷、受困，經詢問是家屬誤以為王男1日就該下山，因手機無訊號才報案失聯。圖／新竹縣消防局提供（中央社）
新竹縣消防局2日凌晨獲報，指有男子在尖石鄉登山失聯，搜救人員上午在一處營地找到失聯的53歲王姓男子，確認其無受傷、受困，經詢問是家屬誤以為王男1日就該下山，因手機無訊號才報案失聯。圖／新竹縣消防局提供（中央社）

失聯 尖石鄉 新竹

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