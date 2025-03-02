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獨／中市地政局長疑特別費被辦...吳存金屢遭身邊人檢舉 曾感嘆1事

國一彰化員林路段5車追撞 1乘客胸悶送醫

中央社／ 彰化2日電

39歲黃姓自小客車駕駛今天上午行經國道1號北向彰化員林路段，疑未保持安全距離，導致5車追撞事故，1名男乘客胸悶送醫，肇事原因待釐清。

國道公路警察局第三公路警察大隊指出，上午10時43分國道1號北向213.9公里發生車禍，39歲黃姓男子駕駛自小客車行駛於內側車道，疑似未保持安全距離，追撞46歲廖姓男子車輛，並波及34歲蔡女自小客車與58歲陳男自小客車；32歲曾男自小客車再追撞廖男車輛。

整起事故造成曾男車內的洪姓男乘客胸悶，無明顯外傷，送衛福部彰化醫院檢查。

國道警察第三大隊表示，事故現場於上午11時8分排除，各駕駛人經檢測無飲酒情事，肇事原因及肇事經過仍待調查。

39歲黃姓自小客車駕駛2日上午行經國道1號北向彰化員林路段，疑未保持安全距離，導致5車追撞事故，1名男乘客胸悶送醫。圖／國道警察提供（中央社）
39歲黃姓自小客車駕駛2日上午行經國道1號北向彰化員林路段，疑未保持安全距離，導致5車追撞事故，1名男乘客胸悶送醫。圖／國道警察提供（中央社）

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