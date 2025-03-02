影／連假掃墓人多 台中消防空拍機監控遏止公墓火警

228連假各地掃墓人多，台中市消防局出動空拍機監控掃墓情形，以空中巡邏方式防止公墓火警，台中市目前已開出一張罰單，依消防法告發燒雜草引發公墓火警行為，台中市消防局第二大隊今天持續派空拍機空中巡邏發現，今年公墓火警比往年減少。

台中市消防局表示，今天上午11點多，新社和東勢各發生一件公墓雜草火警，立即撲滅火勢；消防局表示，今天掃墓人多，山城地區今天也派空拍機持續監控中。

每年常發生多起公墓火警，台中市消防局已啟動清明專案，積極防治山林田野火災發生，要求各大隊、分隊加強宣導及公墓駐點、巡邏外，更投入無人機進行科技執法，消防局呼籲，燃燒公墓雜草的飛火餘燼易引發火災也影響空氣品質及行車安全，查獲可處罰3千元以下罰鍰，提醒民眾勿以身試法，共同減少空氣污染及維護公共安全。

消防局說明，上月22日消防局第四救災救護大隊已開出1張舉發罰單，大肚區福山里王福街988巷(第三公墓)公墓火警，依違反消防法第14條田野引火規定予以舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖。

消防局提醒，民眾掃墓祭祖焚燒冥紙，在風勢助長下容易引起雜草火警，傷及掃墓民眾也造成空氣嚴重污染，甚至波及鄰近民宅和工廠；山林田野引火焚燒致發生火災行為者，將依消防法、空污法開罰，呼籲民眾掃墓慎終追遠，務必記得「4不1要」，除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、煙蒂不亂丟、垃圾要帶走，防範引發墓地雜草山林火災。