騎士行穿線前急煞仍嚇壞阿伯 旁人指責當街爆口角

劉姓男子昨騎乘機車行經北捷唭哩岸站，見路人過路，在行人穿越道前急煞，仍驚嚇到一名路人，引起其他民眾不滿，出言指責，雙方當街爆口角，相關影像被錄下上傳網路，引發網友討論，警方今說明，獲報後曾派員到場，雙方表示不需協助後才離去。

警方調查，41歲劉男3月1日晚上9時許騎乘機車在北捷唭哩岸站牌一處行人穿越道急煞，仍使一名過路的男子驚嚇暫停，走在男子後方的民眾見狀認為劉男車速過快影響路人用路安全，出言指責劉男，雙方當街爆口角，爭吵聲吸引眾多路人觀看，相關過程也被錄下上傳網路，引發路權討論。

轄區北投警分局表示，昨獲報捷運站外疑有民眾發生爭執，即派員到場處理，經查是行人與機車騎士口角衝突，雙方皆表示不需要警方任何協助並離去，員警才返隊；另呼籲，民眾若發現不法情事，應立即撥打110專線報案，警方將立即派員到場處理。