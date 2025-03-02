古都馬拉松清晨嚴管路口 遊覽車小姐怒持擴音器嗆警：你現在抓我去關

「2025台南古都國際半程馬拉松」今天在台南市永華市政中心前南島路鳴槍起跑，本次賽事報名人數逾24000餘人，清晨4時就開始管制許多重要道路；結果清晨6時許一名遊覽車被擋在路口許久，導遊小姐火大下車持大聲公對員警怒嗆「你不讓我過，你現在抓我去關啊」。

彰化縣9歲陳姓男童Gordan去年11月24日與父親參加伯立歐公益路跑馬拉松時，在賽道被休旅車駕駛楊姓男子撞死，除楊至靈堂致歉，家屬和男童就讀學校也要求主辦單位道歉並還公道；主辦單位聲明，全面配合調查及積極檢討，並承當應擔當的疏失責任。

「2025台南古都國際半程馬拉松」活動賽事由台南市政府、台南市體育總會及台灣港務公司共同主辦，今天清晨在永華市政中心南島路登場，賽事使用市區中華西路、南島路、建平路、健康路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、文平路、平通路、國平路及永華路等重要道路做為賽道。

由於報名人數高達2萬4105人，去年彰化縣的案例讓台南市警方不敢大意，為了避免車輛誤闖管制區，共出動第二、第四、第六等三個分局共411名警力、義交，清晨4時許就在重要路口實施交通疏導管制，許多重要道路均雙向封閉。

結果上午6時許，台南市警第二分局交通分隊莊姓警員在南門路、五妃街口執行古都馬拉松交管勤務時，1輛遊覽車導遊小姐不耐久候，下車與警員溝通，警員回覆賽道上選手已經開始在競賽，沒辦法通行。

導遊小姐火大，上車拿導遊擴音器下車怒嗆「我要去載客人啦、連過都不能過啦、這是什麼爛活動啊、全部的人都擋在這、是在三小啦、我們6點40要去載客、你不讓我過、你現在抓我去關啊、讓我迴轉也不願意、也不讓我載客」。

莊姓警員不斷安撫對方「大姐，現在真的沒辦法過，別這樣啦，拍謝，妳又沒怎樣我怎麼抓妳去關、真的不行、沒辦法過就是沒辦法過」，對方只好耐心等候。

台南市警察局指出，警方擔負賽事路線的交通管制及疏導任務，確保賽事順利進行及維持交通秩序；管制期間無法通行，呼籲駕駛人行經管制路段時，請配合減速慢行或提前改道，並遵守員警指揮疏導。

局長林國清表示，今天市警局也派出大型警察寶寶到場設置犯罪預防宣導攤位，加強親子反毒防詐、交通安全、婦幼安全等宣導工作；以常見高發詐騙案類，設計防詐互動問答及有獎徵答遊戲，模擬詐騙集團話術與民眾互動，加強宣導操作「打詐儀錶板」網站防詐資訊，深化民眾防詐知能。

今天清晨6時許一名遊覽車被擋在路口許久，導遊小姐火大下車持擴音器對員警怒嗆「你不讓我過，你現在抓我去關啊」。記者袁志豪／翻攝