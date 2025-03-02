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閃避臨停…104歲人瑞輪椅被撞飛 家人忍痛拔管離世

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣梅山國小前中山路228假日當天下午2點多發生車禍，有名看護推著坐輪椅的104歲林黃氏老婦出門，為了繞開停在路邊小貨車，向左偏移走在車道上，不料遭後方汽車直接撞上，2人連輪椅帶人被撞倒在地，老婦傷重送醫急救無效，家屬忍著悲痛拔管離世。今天看護、老婦被撞翻瞬間畫面曝光，令人不忍卒睹。

今天檢警相驗，老婦人顏面骨骨折，雙側肺挫傷併多處肋骨骨折，胸腰椎多處壓迫性骨折，致多重重大創傷併休克，為意外死亡。

今天當天撞擊畫面曝光，看護推著老婦人走在路上，行經一處雜貨店附近，有輛小貨車停在路邊，小貨車駕駛開著車門，看護為了閃避而走向車道，不料遭後方轎車高速撞上，2人當場噴飛滾了好幾圈，老婦卡在輪椅上墜地後又受後座力影響在地上磨了好幾公尺遠；2人都送到醫院，老婦搶救仍未脫離險境，昨天家屬忍痛拔管，不願再看親人受苦。相關肇事責任有待調查釐清。

半天村長朱文重表示，林黃氏老婦本來住在半天村，雖是高齡人瑞，但腦筋還很清楚、沒有失智，去年底在家中沙發起身跌倒，才開始行動不便，家人要將她送去安養院，但她強烈反抗，甚至絕食，最後家人把她接回家，搬至梅東村就近請看護照料，聽聞噩耗傷心錯愕。

事故地點在梅山國小前中山路。記者李宗祐／翻攝
事故地點在梅山國小前中山路。記者李宗祐／翻攝
監視畫面中看護、老婦被撞得人和輪椅一齊騰空飛起。圖／翻攝畫面
監視畫面中看護、老婦被撞得人和輪椅一齊騰空飛起。圖／翻攝畫面
消防救護人員趕到現場將老婦緊急護送醫院。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員趕到現場將老婦緊急護送醫院。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員趕到現場將老婦緊急護送醫院。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員趕到現場將老婦緊急護送醫院。記者李宗祐／翻攝
監視畫面中看護、老婦被撞得往前翻滾。圖／翻攝畫面
監視畫面中看護、老婦被撞得往前翻滾。圖／翻攝畫面
監視畫面中老婦被撞得人和輪椅一齊騰空飛起。圖／翻攝畫面
監視畫面中老婦被撞得人和輪椅一齊騰空飛起。圖／翻攝畫面

壓迫性骨折 看護 老婦

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