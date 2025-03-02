聽新聞
0:00 / 0:00
影／林口醉男深夜騎機車沿途按喇叭 拒捕造成警員受傷
新北市林口區今天凌晨有1名25歲楊姓男子疑似喝酒醉，騎機車在麗園一街沿路按喇叭，文化派出所就在同一條路上，員警衝出去查看，於附近公園攔車逮人，遭楊男劇烈反抗導致員警受傷，最後依公共危險、妨害公務移送法辦。
據了解，林口警分局警員吳奇璋今天凌晨0時許在文化派出所內直勤，突然聽見門外有機車沿途鳴按喇叭，立刻追出去攔查，稍後在文化一路婦幼公園攔停該車，盤查時聞到楊姓騎士渾身酒臭、語無倫次。
逮捕時遭劇烈反抗，造成警員吳奇璋頭部鈍傷、右手肘及右膝擦挫傷，稍後支援警力趕抵，將楊男押回派出所，酒測值1.07毫克，警詢後依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦，另依道路交通管理處罰條例第41條告發深夜未依規定按鳴喇叭，可處300元以上600元以下罰鍰。
將依道路交通管理處罰條例第 41 條告發違規。汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言