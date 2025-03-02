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影／林口醉男深夜騎機車沿途按喇叭 拒捕造成警員受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區今天凌晨有1名25歲楊姓男子疑似喝酒醉，騎機車在麗園一街沿路按喇叭，文化派出所就在同一條路上，員警衝出去查看，於附近公園攔車逮人，遭楊男劇烈反抗導致員警受傷，最後依公共危險、妨害公務移送法辦。

據了解，林口警分局警員吳奇璋今天凌晨0時許在文化派出所內直勤，突然聽見門外有機車沿途鳴按喇叭，立刻追出去攔查，稍後在文化一路婦幼公園攔停該車，盤查時聞到楊姓騎士渾身酒臭、語無倫次。

逮捕時遭劇烈反抗，造成警員吳奇璋頭部鈍傷、右手肘及右膝擦挫傷，稍後支援警力趕抵，將楊男押回派出所，酒測值1.07毫克，警詢後依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦，另依道路交通管理處罰條例第41條告發深夜未依規定按鳴喇叭，可處300元以上600元以下罰鍰。

將依道路交通管理處罰條例第 41 條告發違規。汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，

新北市林口區今天凌晨有1名25歲楊姓男子疑似喝酒醉，騎機車在麗園一街沿路按喇叭，文化派出所就在同一條路上，員警衝出去查看，於附近公園攔車逮人，遭楊男劇烈反抗導致員警受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區今天凌晨有1名25歲楊姓男子疑似喝酒醉，騎機車在麗園一街沿路按喇叭，文化派出所就在同一條路上，員警衝出去查看，於附近公園攔車逮人，遭楊男劇烈反抗導致員警受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區今天凌晨有1名25歲楊姓男子疑似喝酒醉，騎機車在麗園一街沿路按喇叭，文化派出所就在同一條路上，員警衝出去查看，於附近公園攔車逮人，遭楊男劇烈反抗導致員警受傷。記者林昭彰／翻攝
新北市林口區今天凌晨有1名25歲楊姓男子疑似喝酒醉，騎機車在麗園一街沿路按喇叭，文化派出所就在同一條路上，員警衝出去查看，於附近公園攔車逮人，遭楊男劇烈反抗導致員警受傷。記者林昭彰／翻攝

妨害公務 林口

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