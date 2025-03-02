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西屯出租公寓起火 起火戶醉男問消防指揮官：你是誰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區西屯路三段的一間6樓出租公寓，在昨天深夜11時許傳出火警，消防隊到場滅火，住戶趕緊逃生避難，不過疑為3樓起火住戶的郭姓男子，疑有喝酒，第一時間不配合疏散，還質疑現場指揮官「你是誰」，也被消防隊帶回製作訪談筆錄，釐清案發經過。

台中市消防局在1日深夜11時許獲報，西屯區西屯路三段一棟6樓公寓發生火警，第六大隊及轄區協和分隊等共計6個單位出勤，現場有各式消防車19輛、消防人員40人、義消11人到場，由第六大隊組長林文榮擔任指揮官。

現場為出租套房公寓，一共有住戶34戶，總居住人口約有40人，起火後楊姓住戶等5人身體不適，但經救護車現場治療後未送醫。

消防隊滅火後發現，起火點3樓陽台燃燒雜物，燃燒面積約1平方公尺，不過住在該處的郭姓男子（36歲）疑有喝酒，在警消疏散時，還不配合撤離，甚至質疑現場指揮官「你是誰」，過程也被在場媒體拍下，消防隊為釐清案發經過，將郭帶回製作訪談筆錄後，由家屬帶回，詳細的起火原因，待後續調查釐清。

台中市西屯區西屯路三段公寓昨天深夜起火，住戶疏散逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路三段公寓昨天深夜起火，住戶疏散逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路三段公寓昨天深夜起火，住戶疏散逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路三段公寓昨天深夜起火，住戶疏散逃生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路三段公寓昨天深夜起火，住戶疏散逃生。記者陳宏睿／翻攝
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