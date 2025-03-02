影／台中夜店員工酒駕 不服警攔查南屯釀連環車禍
台中市劉姓男子在夜店工作，昨天凌晨酒駕開車返家，行經南屯區時遇到警員攔查，劉不服取締，開車逃逸，最後在干城街自撞路邊車輛，造成6車及電線桿毀損，幸未造成人員受傷，警方酒測發現劉的酒精值超標，依公共危險罪送辦，檢方訊後請回。
第四警分局大墩所昨天凌晨4時許巡邏時，在南屯區公益路二段、惠文路，發現一輛轎車警報器發出警鳴，警員察覺異狀欲攔查，未料駕駛開車逃逸，最後在干城街自撞路旁車輛，造成4輛轎車、2輛機車及電線桿毀損。
警方對開車的劉姓男子（57歲）酒測，發現酒精濃度達每公升0.68毫克，全案將依公共危險罪送辦，劉另涉無照駕駛、拒絕停車接受稽查逃逸、闖紅燈、紅燈右轉等違規行為，將依法告發。
第四警分局長陳祥麟提醒，用路人飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全，釀成無法挽回的憾事
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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